AKP-MHP artış teklifini reddetti: Emeklilere zam yüzde 25’te kaldı

Emekli aylıklarına yüzde 25 artış öngören düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. AKP ve MHP milletvekilleri muhalefetin zam oranının artırılmasına ilişkin önergelerini reddetti.

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TBMM Genel Kurulu’nda, komisyonda 29 maddeye çıkan, memur ve emekli maaş zamlarıyla bazı vergilerde artış getiren ‘6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ görüşülmeye devam ediyor.

ANKA’nın haberine göre teklifin emeklilerinin maaşlarında yüzde 25 oranında artış öngören 18’inci maddesi görüşülerek kabul edildi.

Maddenin görüşülmesi sırasında muhalefet partileri, emekli aylıklarına yüzde 25’lik zam oranının artırılmasına ve seyyanen zam verilmesi için önergeler verdi. Ancak muhalefetin önergeleri AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki günlerde iktidardan emekli maaşlarına seyyanen (eşit bir biçimde) zam istemişti.