Bahçeli emeklilere seyyanen zam istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidardan emekli maaşlarına seyyanen (eşit bir biçimde) zam istedi.

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En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi geçen hafta TBMM başkanlığına sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bakanlara ‘gerekli talimatları’ verdiğini söylemişti.

Bugün, partisinin grup toplantısında da konuşan Bahçeli, hayat pahalılığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidar iş başında. Memur ve emekliye yapılacak zamların destekçisiyiz. Emeklilerimiz yüzde 25’lik maaş artışı gerçekçi bulunmamıştır. Seyyanen zammın emeklilere de yansıtılması önerimizdir. Gelir vergisi dilimleri ve kıdem tazminatı düzenlemeleri gözden geçirilmelidir. İşçilerimize ve asgari ücretle geçinen kardeşlerimizle beraber memur ve emeklilerin maaşlarının artırılması satınalma gücünü artıracaktır.”