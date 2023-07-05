Memur maaşlarıyla ilgili kanun teklifi Meclis’te

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM başkanlığına sunuldu.

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11 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuzda en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını söylemişti.

AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da dün akşam, konuyla ilgili teklifin bu hafta içerisinde Meclis başkanlığına sunulacağını açıklamıştı.

Teklif, bugün Meclis başkanlığına sunuldu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi kapsamında, ‘yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam’ yapılacağını bildirdi.

Memur ve emekli maaşlarına yönelik zamda altı aylık enflasyon dikkate alınıyor. TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre altı aylık enflasyon yüzde 17,55.