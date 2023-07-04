Memur maaşlarına zam düzenlemesi bu hafta Meclis’e geliyor

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaracak kanun teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulacağını söyledi.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, daha sonra grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

AA’nın haberine göre AKP’li Akbaşoğlu, en düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağının ifade edildiğini hatırlatarak, “Yarın enflasyonla ilgili altı aylık rakamın netleşmesi üzerine enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız” bilgisini verdi.

Daha önce verilen bütün sözleri yerine getirdikleri gibi bundan sonra da verdikleri sözleri bir süreç yönetimi çerçevesinde bir bir yerine getireceklerini savunan Akbaşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Seçim beyannamemizde ne söylediysek ev kadınlarının emeklilik hakkını, genç kardeşlerimizin, kızlarımızın, erkek evlatlarımızın evlenmeyle ilgili, bütün evlilik primlerine ilişkin taahhütlerimizi bu süreç içerisinde hepsini kanun teklifi içerisinde görmüş olacağız.”

11 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuzda en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını söylemişti.