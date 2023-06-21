Memur ve emekli maaşlarına zam düzenlemesi temmuzda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli zammıyla ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis’ten geçeceğini bildirdi. Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olcağını belirtti.

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Konu hakkındaki düzenlemenin temmuz ayında Meclis’ten geçeceğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

“Memur-emekli maaş zammı temmuz ayında TBMM’den geçecek. En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak. Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak.”

11 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuzda en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını söylemişti.