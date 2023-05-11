Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuzda en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, bugün Erdoğan’ın açıkladığı sayıyı 5 Mayıs’ta memurlara seslenerek vadetmişti: “2012’de en düşük memur maaşı asgari ücretin 2,5 katıydı. Şuanda bu oran 1,4’lere kadar geriledi. İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkaracağım. Yani Bugünün tutarlarıyla en düşük maaş net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak.”

Erdoğan, İstanbul‘da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde HAK-İŞ Genel Kurulu’na hitap etti.

Erdoğan, özetle şunları dedi:

*En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz.

*Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

*Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak.

*”Birinci dereceye giren ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız.