Erdoğan: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi için talimat verdim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bakanlara ‘gerekli talimatları’ verdiğini söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli zammıyla ilgili düzenlemenin temmuzda Meclis’ten geçeceğini bildirmişti.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi dün TBMM başkanlığına sunulmuştu.

Partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, emekli maaşlarına ilişkin şunları söyledi: “Bir aylık sürede milletimizle pek çok müjdeyi paylaştık. Asgari ücretteki artıştan sonra dün memur maaş düzenlemesini Meclis’imizin takdirine sunduk. Meydanlarda söz verdiğimiz üzere en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlilerinin yıllak ücretlerinde seyyanen artış yapıyoruz.

Ortalama memur maaşını 25 bin 15 liraya çıkarıyoruz. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Emeklilerimizin beklentilerini de gözardı etmiyorum. 5 ay önce yaşanan deprem gerçeğine rağmen ne söz vermişsek hepsini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltmek suretiyle bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki hafta gerekli açıklamayı yapacağız.