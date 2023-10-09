Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete İsraillileri ‘gebertti’

Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete, Hamas’ın saldırılarında ölen İsrailliler için ‘geberen’ ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi’nde gücü elinde bulunduran Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail karşı saldırı olarak Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı.

Resmi verilere göre ölen İsrailli sayısı 700’ü geçti, yaralı sayısı 2 bini aşkın. 750 kişi de kayıp. Tam sayı bilinmemekle birlikte ölenlerin çoğu sivil.

Milli Gazete, dünkü haberinde şu ifadeleri kullandı: “Siyonist İsrail basını, Filistinli mücahitlerin başlattığı Aksa Tufanı operasyonları kapsamında cehenneme yollanan işgalci İsrailli sayısının 700’e ulaştığını duyurdu. Buna göre dünden bu yana Filistinli mücahitlerin devam eden operasyonlarında 700 işgalci İsrailli geberdi, 2 bin 150 işgalci yaralandı.”