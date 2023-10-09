İsrail: Bu bizim 11 Eylül’ümüz

İsrail ordusundan iki üst düzey yetkili, Hamas saldırılarını ABD’deki 11 Eylül 2001 saldırılarına benzetti.

7 Ekim sabahı Gazze Şeridi sınırında bir İsrail tankını imha eden İzzeddin Kassam Tugayları. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusundan Binbaşı Nir Dinar, “Bu bizim 11 Eylül’ümüz. Bizi gafil avladılar” dedi.

Yarbay Jonathan Conricus da saldırıları bir değil, ABD tarihindeki iki olayla karşılaştırdı: “Bu 11 Eylül ve Pearl Harbor’un birleşmesi gibi. Bu, İsrail tarihinin açık ara en kötü günü. Daha önce hiçbir zaman bu kadar çok İsrailli -bırakın düşman faaliyetini- bir günde tek bir şey yüzünden öldürülmemişti.”

11 Eylül 2001’de El-Kaide, ABD’de dört yolcu uçağını kaçırarak İkiz Kuleler ve Pentagon’a saldırmıştı. Saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmiş, ABD güvenlikçi politikalarla Ortadoğu’da işgal ve saldırılara başlamıştı.

Pearl Harbor Saldırısı’ysa Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri’nin 7 Aralık 1941 sabahı ABD’de Hawaii adalarının Oahu adasında bulunan Pasifik Filosu ve Pearl Harbor askerî üslerine karşı düzenlediği sürpriz saldırıya verilen isim. Saldırı sonucu 2 bin 403 ABD askeri ile 68 sivil ölürken, ABD Müttefikler’in yanında İkinci Dünya Savaşı’na katılmıştı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzettin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail karşı saldırı olarak Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı.

Resmi verilere göre ölen İsrailli sayısı 700’ü geçti, yaralı sayısı 2 bini aşkın. 750 kişi de kayıp.