Hamas’dan İsrail’e: Her saldırıda bir rehine öldürüp videosunu yayınlayacağız

Hamas, İsrail’in Gazze’ye her saldırısında bir İsrailli rehini öldüreceğini duyurdu.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Bunun üzerine resmi savaş ilan eden İsrail’in Gazze’ye başlattığı hava bombardımanı giderek ağırlaşıyor.

İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde El Cezire‘ye şöyle konuştu: “İsrail’in halkımıza uyarı yapmadan düzenlediği her saldırıda bir İsrailli rehine infaz edilecek ve görüntüsünü yayınlayacağız. İşgalle anladığı dilden konuşacağız.”