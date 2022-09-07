Akşam Postası / 7 Eylül 2022

KONDA’nın eski müdürü Ağırdır: İktidardaki oy kaybı yavaşladı

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin eski müdürü Bekir Ağırdır “İktidardaki kaybediş yavaşlamış durumda. Muhalefetse ciddi bir sıçrama yapmış değil. Oranlarda yüzde 45 muhalefet, yüzde 40 iktidar diyebiliriz” dedi.

Adliyede olay çıkaran MHP’liyi tutuklatan hakim ve savcı ‘sürüldü’

Boşanma aşamasındaki erkeği desteklemek için adliyede karşı tarafa saldıran MHP İlçe Başkanı Erkan Özen’i tutuklatan hakim ve savcı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine ‘sürüldü.’

Moda Sahnesi Kültür Bakanlığı’na karşı verdiği hukuk mücadelesini kazandı

Ankara İdare Mahkemesi, Kültür Bakanlığı’nın Moda Sahnesi’ne 2021-2022 sezonunda devlet desteği verilmemesi kararını hukuka aykırı buldu.

Yabancı yatırımcıdan Borsa İstanbul’da bir ayda 700 milyon dolarlık net alım

Son dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘tavsiyeleri’ ve yabancılardan gelen yüklü para akışıyla gündem olan Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar, ağustosta net 696 milyon dolarlık hisse aldı.

ByLock’un lisans sahibi, gönüllü gelip bilgi verdiği gerekçesiyle ceza almadı

Fethullah Gülen cemaati üyelerinin şifreli haberleşmede kullandığı ByLock’un lisans sahibi olan ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanan David Keynes, gönüllü gelip bilgi verdiği gerekçesiyle ceza almadı.

Erdoğan’ın ‘atak’ talimatını duyan bakanlar, art arda paket hazırlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 23 Ağustos’taki “Atağa geçin” mesajını alan AKP’li bakanlar yeni paket hazırlığında.

Erdoğan, Rusya’yı hafife alanları uyardı: Gazı kesti, herkes kara kara düşünüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa’yı Rusya’yı hafife almamak konusunda uyarırken, Ukrayna’ya silah yardımlarını da eleştirdi: “Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna’ya gönderiyorlar.”

Boğaziçili akademisyenlerden yönetime ders listesi: Hocaların birikimleri hiçe sayılmasın

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 29 bölüm ve tepeden inme bir kararla müdürü değiştirilen Atatürk Enstitüsü dahil üç enstitünün akademisyenleri, güz dönemi dersleri onaylanmayan akademisyenlere dair ortak bir açıklama yayımladı.

İYİ Parti’nin hedefindeki Tekin: Mevsimlik siyasetçi değilim, saygımdan susuyorum

“HDP’ye bakanlık verilebilir” sözleri nedeniyle İYİ Partililerce hedef alınarak ‘hadsizlikle’ suçlanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’den yeni açıklama geldi.

Motorine zam: Yılbaşından bu yana yüzde 103 artış

Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş zam geldi.

Yunanistan, Erdoğan’ın açıklamasını NATO ve BM’ye şikayet etti

Yunanistan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ege Adaları’yla ilgili açıklamasını NATO’ya ve Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet ederek Türkiye’nin kınanmasını istedi.

Putin: Batı düşüyor, Asya yükseliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın düştüğünü ve Asya’nın yükseldiğini savundu.

Trump’ın evinde nükleer silah belgeleri bulunmuş

ABD’de yayımlanan Washington Post gazetesi, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), eski ABD başkanı Donald Trump’ın evinde nükleer silah belgeleri bulduğunu iddia etti.

Apple iPhone 14 serisinin tanıtımı öncesi ‘dükkân’ı kapattı

ABD’li teknoloji şirketi Apple, bugünkü iPhone 14 serisinin tanıtımı öncesinde online mağazasını geçici olarak kapattı.

A Milli Basketbol Takımı, grup ikincisi olarak son 16 turunda

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası’nda yer aldığı A Grubu’nu ikinci sırada tamamladı.