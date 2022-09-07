A Milli Basketbol Takımı, grup ikincisi olarak son 16 turunda

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası’nda yer aldığı A Grubu’nu ikinci sırada tamamladı.

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Ay-yıldızlı takım, şampiyonada İspanya, Gürcistan, Karadağ, Belçika ve Bulgaristan’la yer aldığı A Grubu’nda maçlarını Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynadı.

Gruptaki ilk maçında Karadağ’ı 72-68, ikinci karşılaşmasında da Bulgaristan’ı 101-87 yenen milli takım, üçüncü müsabakasında Gürcistan’a iki uzatma sonucunda 88-83 mağlup oldu. Dördüncü maçında Belçika’yı 78-63’lük skorla geçen ay-yıldızlı takım, beşinci ve son müsabakasında ise İspanya’ya 72-69 yenildi.

Şampiyonada grubunu üç galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamlayan A Milli Takım, grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi.

İspanya dört galibiyet ve bir mağlubiyetle gruptan lider olarak çıkarken son 16 turu vizesi alacak diğer iki takım ise bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.

Son 16 turunda B Grubu üçüncüsüyle karşılaşacak

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda B Grubu’nu üçüncü sırada bitiren takımla karşılaşacak.

Organizasyonda B Grubu’nda Almanya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek ve Fransa mücadele ediyor.

A Milli Takım, son 16 turundaki maçını 10 Eylül Cumartesi günü oynayacak.

Yarın Almanya’ya gidecek

A Milli Basketbol Takımı, yarın Avrupa Şampiyonası’nın son 16 turundan itibaren devam edeceği Almanya’nın başkenti Berlin’e gidecek.

Ay-yıldızlı takım ve grupta tur atlayan diğer ekipler, FIBA tarafından hazırlanan uçakla sabah saatlerinde Berlin’e hareket edecek.