Erdoğan, Rusya’yı hafife alanları uyardı: Gazı kesti, herkes kara kara düşünüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa’yı Rusya’yı hafife almamak konusunda uyarırken, Ukrayna’ya silah yardımlarını da eleştirdi: “Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna’ya gönderiyorlar.”

Fotoğraf: AA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic’le düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Sırbistan’a kimlik kartıyla giriş için protokol imzalandığını söyledi.

Açıklamalarında Avrupa’yı Ukrayna’ya yeterli derecede desteklemekle suçlayan Erdoğan, Rusya’nın hafife alınmayacak bir ülke olduğunu söyledi.

Erdoğan’a göre Avrupa’daki enerji krizinin nedeni Rusya’nın hafife alınması. Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

*Sırbistan’la Kosova arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

*Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da denge politikasını gütmeye devam edeceğiz.

*Şu anda Batı’nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Tahrik üzerine kurulu politika güden bir Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzerine gütmeye gayret ettiğiniz sürece oradan netice almak mümkün olmayacaktır. ‘Şu anda bu savaşın kazananı var’ diyebilir miyiz? Savaşın kazananı yok ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok.

*Parasal konsuna girdiğimiz zaman birisi diyor ki, ‘Ben şu kadar destek verdim’, öbürü diyor ‘Ben bu kadar verdim.’ Pekiyi nerede bu para? Bu da sadece laf ola beri gele. Silahlar gönderildiği söyleniyor. Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna’ya gönderiyorlar.

*Görünen o ki bu iş çok kısa bir zamanda biteceğine benzemiyor. Ama Rusya’yı hafife alanlara da söylüyorum; hafife alıyorsunuz. Rusya hafife alıncak bir ülke değil.

*Rusya şu anda gazı kesti. Fiyatlar Avrupa’da bir anda yükseldi. Şimdi herkes kara kara düşünüyor; bu kışı nasıl atlatacağız. Neden daha önce düşünmediniz.

*Sırbistan ile kimlikle seyahat konusunda imzaladığımız protokol ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracak.