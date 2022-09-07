Putin: Batı düşüyor, Asya yükseliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın düştüğünü ve Asya’nın yükseldiğini savundu.

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‘Yeni dünya düzeni’ bazı uzmanların son dönemde sıkça kullandığı bir ifade.

Çin’in giderek güçlenen ekonomisi ve Rusya’nın genişlemeci stratejisine karşı getirilen ağır yaptırımları Çin desteğiyle aşabileceğine dair tezler, dünyada Asya ekonomilerinin Batı’yı dengelediği yeni bir düzenin kurulduğuna dair yorumları bir süredir güçlendiriyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle Batı’nın Rusya’ya daha sert bir tavır alması, bu tezlerin doğrulanıp doğrulanmayacağını daha net gösterebilir.

Uzmanlar, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında başlayan yaptırımların Batı’nın finans alanındaki hakimiyetini gözler önüne serdiğini ama Rusya’nın enerji ve gıda alanındaki gücü düşünüldüğünde bunun bir Pirus zaferine dönüşebileceğini öngörüyor.

Pirus zaferi, büyük kayıplar vererek elde edilen bir galibiyeti anlatıyor. Bu durumda kayıpların büyüklüğü zaferi anlamsız kılıyor.

Putin: Kaybetmeyeceğiz

Putin de Rusya’da düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda bu konudaki yaklaşımını ortaya koydu.

Putin, yaptırımlardan ve savaştan dolayı bir şey kaybetmediklerini aksine Moskova’nın küresel nüfuzunu geri kazanacak yeni bir egemen rota belirleyerek, aslında kazandıklarını savundu.

Putin ayrıca, Ukrayna’nın işgaliyle Rusya’nın 1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşüne eşlik eden aşağılamaları nihayet üzerinden attığını ve Asya’nın gelecekte liderliği ele alacağını, Batı’nınsa başarısız olacağını dile getirdi.

Putin’in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

* Gereksiz, zararlı ve ilerlememizi engelleyen her şeyi reddederek, kaybetmeyeceğiz ve kazanmaya devam edeceğiz.

* Kazandıklarımızla ilgili, asıl kazancımızın egemenliğimizin güçlendirilmesi olduğunu söyleyebilirim.

* Batı başarısız oluyor çünkü Rusya’yı yaptırımlarla tecrit etmeye yönelik beyhude ve agresif bir girişim, küresel ekonomiyi yok ediyor. Batı ülkeleri, tarihin akışına direnme çabasıyla, yüzyıllar boyunca inşa edilmiş dünya ekonomik sisteminin temel direklerini baltalıyor. Dolar ve avro da düşüyor. Tabii Rusya da zarar görmedi değil.

* Batı’nın dünyanın en büyük doğal kaynak üreticilerinden biri olan Rusya’yı ekonomik olarak tecrit etme girişimi, küresel ekonomiyi gıda ve enerji fiyatlarının hızla yükseldiği keşfedilmemiş sulara itti.

* Batı’nın yaptırımları ekonomik savaş ilanına benziyor. Batı’nın, diğer ülkelere davranış modelleri dayatmaya, onları egemenliklerinden yoksun bırakmaya ve onları kendi iradelerine tabi kılmaya yönelik küstah ve saldırgan girişimiyle yaptırım ateşinden bahsediyorum.

* Çin, Gazprom’a doğalgazın yarısını ruble, yarısını yuanla ödeyecek.

* Yaklaşan bir küresel gıda krizi konusunda uyardı ve kargo gönderileri alabilecek ülkeleri sınırlamak için Ukrayna’yla önemli bir tahıl anlaşmasında değişiklik yapmayı tartışacağını söyledi.

* Rusya’nın enerjiyi silah olarak kullandığını söylüyorlar. Daha da saçma! Hangi silahı kullanıyoruz? Talebe göre gerektiği kadar tedarik ediyoruz.