Biden, Kongre’den seslendi: Rus diktatör işgalin bedelini ödeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri saldırısı nedeniyle ABD’nin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattığını duyurdu.

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Biden, ABD Kongresi’nde Temsilciler Meclisi ve Senato’nun ortak oturumundaki ilk ‘Birliğin Durumu’ konuşmasına, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek başladı.

Biden, “Altı gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi tehditkar yollarında ilerleyebileceğini düşünerek özgür dünyanın temellerini sarsmaya başladı ama çok fena yanıldı. Ukrayna’ya girebileceğini ve dünyanın boyun eğeceğini düşündü ama hiç düşünmediği bir güç duvarı ile karşılaştı. Ukrayna halkıyla karşılaştı” dedi.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den halkın her kesimine kadar herkesin sonuna kadar vatanlarını savunduğunu belirterek, Zelenski’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasında kullandığı “Aydınlık, karanlığı yenecek” sözlerini anımsattı ve Ukrayna’nın Washington büyükelçisinin de Kongre’de olduğunu belirtti.

Uyguladıkları yaptırımlar karşısında Rus Rublesi’nin bugüne kadar yüzde 30 değer kaybettiğini söyleyen Biden, “Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya’yı daha çok izole edip ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır” dedi.

ABD’nin ve Amerikan halkının Ukrayna halkının arkasında olduğunu söyleyen Biden, şöyle konuştu: “Tarihimiz boyunca şu dersi öğrendik: Diktatörler saldırganlıklarının bedelini ödemediğinde, daha çok kaosa yol açarlar, yollarına devam ederler. Amerika’ya ve dünyaya yönelik tehditler de artmaya devam eder. Bu nedenle NATO ittifakı 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da barış ve istikrarı güvence altına almak için kuruldu. ABD, diğer 29 ülkeyle birlikte NATO’nun bir üyesidir. Bunun bir anlamı var. Amerikan diplomasisinin bir anlamı var. Amerikan çözümünün bir anlamı var.”

‘Putin yanıldı, biz hazırlıklıydık’

Putin’in Ukrayna’ya savaşını ‘önceden tasarlanmış’ ve ‘gerekçesiz’ olarak nitelendiren Biden, “Putin diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO’nun yanıt vermeyeceğini ve bizi ülke içinde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırlıklıydık” diye konuştu.

Biden, Rusya’ya karşı çok dikkatli ve kapsamlı hazırlandıklarını belirterek Putin’le karşı karşıya gelmek için Avrupa, Asya, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika’dan ülkelerle koalisyon kurduklarını söyledi.

Tüm dünyayla Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırısına ne tür bahaneler bulacağını paylaştıklarını belirten Biden, “Rusya’nın yalanlarına gerçekler ile karşılık verdik. Şimdi tüm dünya onu yaptıklarından sorumlu tutuyor” dedi.

Rus oligarklara ‘peşinizden geleceğiz’ mesajı

Avrupa Birliği’nin 27 üyesinin yanısıra Britanya, Kanada, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve hatta İsviçre’nin Rusya’yı dünyadan hiç olmadığı kadar izole ettiğini kaydeden Biden, “Müttefiklerimizle birlikte şu anda güçlü ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz. Rusya’nın en büyük bankalarını uluslararası finans sisteminden koparıyoruz. Rusya Merkez Bankası’nın rubleyi savunmasını engelleyerek Putin’in 630 milyar dolarlık savaş fonunu değersizleştiriyoruz” dedi.

Biden, Rusya’nın teknolojiye erişiminin de kısıtlandığını ve bunun ilerleyen yıllarda ekonomik güçlerini ve askeriyelerini zayıflatacağını söyleyerek, “Bugün, bu şiddet yanlısı rejime milyarlarca dolar Rus oligarkları ve yolsuz liderlerine de sesleniyorum. ABD Adalet Bakanlığı, Rus oligarkların suçlarının peşine düşecek özel bir görev gücü kuruyor. Avrupalı ortaklarımız gibi biz de sizin yatlarınızı, lüks apartmanlarınızı, özel jetlerinizi bulup ele geçireceğiz” dedi.

‘Askeri güçlerimiz çatışmada yer almadı, almayacak’

Rusya borsalarının yüzde 40 değer kaybettiğini ve borsa işlemlerinin hala askıda olduğunu söyleyen Biden, “Rus ekonomisi sersemlemiş durumda ve bunun tek suçlusu Putin” dedi.

Biden, ABD’nin Ukrayna’ya askeri, ekonomik ve insani yardım sağlamaya devam ettiğini ve edeceğini belirterek, “Şu konuda açık olayım. Askeri güçlerimiz Ukrayna’da Rusya’ya karşı herhangi bir çatışmada yer almadı, almayacak. Askerlerimiz Avrupa’ya Ukrayna’da savaşmak için değil, Putin’in batıya ilerlemeye karar vermesi durumunda NATO müttefiklerimizi savunmak için gidiyor” diye konuştu.

ABD’nin NATO müttefiklerine destek amacıyla Amerikan kara, hava ve deniz kuvvetlerini Polonya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya dahil NATO ülkelerine konuşlandırdığını anımsatan Biden, “ABD ve müttefikleri kolektif güçlerinin tüm gücüyle NATO ülkelerinin her bir santim toprağını savunacaktır” mesajını verdi.

‘Rus diktatör bedelini ödeyecek’

Gelecek günlerin Ukrayna halkı için zor geçeceği söyleyen Biden, “Putin şiddet ve kaosun fitilini ateşledi. Sahada belki bazı kazançlar elde edebilir ama bunun için uzun vadede yüksek bedeller ödemeye devam edecek” diye konuştu.

Biden, 30 yıldır bağımsız olan Ukrayna halkının özgürlüklerini ellerinden almak isteyenlere hoşgörü göstermediğini belirterek “Rus bir diktatör, yabancı bir ülkeyi işgal ediyor ve bunun bedelini ödeyecek” dedi.

ABD’nin Rus ekonomisini hedef alırken Amerikan iş gücünü ve tüketicilerini de koruyacağını belirten Biden, bugün stratejik petrol rezervlerinden 30 milyon varil petrolü kullanıma açtıklarını ve gerekirse daha da fazlasını yapacaklarını kaydetti.

Biden, Ukrayna’yla İran’ı karıştırdı

Putin’in Ukrayna savaşında Rusya’nın daha zayıflarken dünyanın daha da güçlendiğini söyleyen Biden, dünyanın Ukrayna’ya destek için birleştiğini belirtti.

Biden, konuşmasının bir bölümünde “Ukraynalılar” yerine “İranlılar” derken, “Milletlerimiz arasında derin bağlar kuran Sayın Ukraynalı Amerikanlar, sizinleyiz. Putin, Kiev’i tanklarla kuşatabilir ancak İran halkının kalbini ve ruhunu asla kazanamayacak” diye konuştu.

Ukrayna’nın Washington büyükelçisi konuşmayı izledi

Biden’ın konuşmasını Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova da Biden’ın eşi Jill Biden’ın yanında izledi.

Öte yandan Kongre üyeleri de Ukrayna’yla dayanışmayla yakalarına Ukrayna bayrağının renkleri mavi ve sarı kurdelalar taktı.