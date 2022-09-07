MetroPOLL anketi Selvi’nin hoşuna gitti: AKP’lilere seslenip moral verdi

MetroPOLL Araştırma’nın anketini köşesinde paylaşan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin çoğunluğu elde edemeyeceğini belirterek “Her olumsuz veriyi satın almaya hazır AK Partililere duyurulur” dedi.

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MetroPOLL Araştırma’nın Türkiye’nin Nabzı Ağustos 2022 anketinde iktidarla ‘altılı masa’da birleşen muhalefetin yüzde 41’de kafa kafaya geldiği görülmüştü.

Ankete göre AKP ve MHP’nin toplam oy potansiyeli yüzde 41 düzeyindeyken, MHP’nin yeni seçim barajını kıl payı geçebildiği görülüyor.

CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ yüzde 38,2 düzeyinde. ‘Altılı masa’ partilerinden Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’nin oy oranı ankette yer almazken, DEVA Partisi’nin de yüzde 3,1 oy potansiyeli görülüyor. Bu oran da eklenince aynı masada buluşan altı partinin oy potansiyeli yüzde 41’in üstüne çıkıyor. HDP’de kararsız oylar dağıtıldığında yüzde 13’ün üstünde ölçülmüştü.

Köşesinde genelde AKP’ye anketler yapan Optimar’ın çalışmalarını paylaşan Selvi, bu sefer MetroPOLL anketini köşesine taşıdı.

MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar’ın “HDP’yle işbirliği yapsalar bile muhalefetin oyu anayasa değişikliği gerçekleştirmeye yetmiyor” tespitini paylaşan Selvi, “Parlamenter sistem hayal” diyerek AKP’li vekillere de seslendi: “Bir süredir cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan kazanır ama milletvekili sayısında çoğunluk muhalefetin eline geçer diye AK Parti cephesinde de karşılık bulan bir değerlendirme yapılıyor. Metropoll’ün verileri onu yıkıyor. İki ittifakın milletvekili sayısının yaklaşık olarak birbirine eşit çıkacağını gösteriyor. Her olumsuz veriyi satın almaya hazır AK Partililere duyurulur.”

Ankette kararsızlarla ilgili verilerin yeteri kadar değerlendirilmediğini düşünen Selvi, konuyla ilgili Sencar’ın söylediklerini paylaştı: “Kararsızların oranı beş puan azalmış. Ama CHP’nin oyları artmış mı, İYİ Parti’nin oyları artmış mı? Kararsızlar azalıyor ama CHP ve İYİ Parti’nin oyları artmıyor. AK Parti’ye gidiyor. Kararsızlar altılı masaya gitmiyor. Altılı masa dışındaki muhalefete gidiyor. Zafer Partisi’ne, HDP’ye ve kısmen DEVA Partisi’ne gidiyor.”

Sencar, Selvi’ye AKP’nin oylarında son dört ayda düzenli bir artış olduğunu da söylemiş: “AK Parti’nin oyları dört ayda kararsızlar dağıtılmadan yüzde 25’den yüzde 29’a çıktıysa her oy, oylarını 1 puan artırıyor demektir. AK Parti’den giden oylar muhalefete gitmiyor. AK Parti doğru işler yapınca tekrar partisine geri dönüyor.”

Diğer şirketlerin anketleri düşüşü gösteriyor

ORC Araştırma’nın 24 Ağustos’ta yayımlanan anketine göre, AKP temmuzdaki yüzde 27,1’lik oranından bir miktar yükselerek yüzde 27,3’e çıkmıştı. Aynı ankette diğer partiler şöyleydi: