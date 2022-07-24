‘Kararsızlar’ savaşı: AKP geri getirme, CHP ikna çabasında

ALTAN SANCAR

AKP ve CHP, ortak hedef kitlelere yönelik farklı vaatlerle saha çalışmalarını sürdürüyor. AKP ‘biz yaptık, yine yaparız’ söylemiyle kararsızları ve partiden kopanları hedeflerken, CHP ‘değişim ve helalleşme’ vaadiyle aynı kitleyi partisine çekmeye çalışıyor. Partiler bu süreçte ‘hata yapmamak’ için özel çaba harcıyor.

Fotoğraflar: AA

Seçimlere 10 ay kaldı. İktidar partisi AKP ve ana muhalefet partisi CHP arasında devam eden seçmeni etkileme mücadelesi sahada devam ediyor. Özellikle kamuoyu araştırmalarında AKP’den koptuğu belirtilen seçmen için AKP ve CHP arasında söylem yarışı söz konusu. İki partinin Meclis’in de tatile girmesiyle bu yarışı sahada devam ediyor.

AKP: Yine biz yaparız

Seçim eğitimleri ve strateji bilgilendirmeleri hız kesmeden devam eden AKP’de, ‘gri bölge’ olarak adlandırılan kararsızlar kümesinde yer alan ve çoğunluğu AKP’den ayrılan seçmeni etkileme çabaları devam ediyor.

Teşkilat eğitimlerini büyük oranda tamamlayan iktidar partisinin şimdiki hedefi eğitimlerde kurulan stratejinin çalışmalara uygulanması. Hazirandan bu yana seçmen seçmen yakın markajı planlayan partide vaatler de belirginleşiyor.

Ekonomideki gidişatı kameralar önünde sıklıkla inkâr eden AKP’liler, seçmenle buluşmalardaysa ‘kötü gidişatı’ kabul ediyor. Gidişattan şikâyet eden yurttaşlara, sorunun yine kendileri tarafından çözüleceğini aktaran AKP’liler, seçmenden “Bize güvenin” sözleriyle oy istiyor.

Seçmene, CHP’nin helalleşme söyleminin ‘yalan’ olduğu, 20 yıllık ‘kazanımların’ kaybedilebileceği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘sabır’ çağrıları gibi söylemleriyle yaklaşılıyor. CHP belediyelerinin ‘başarısız’ olduğu, 20 yıl boyunca tüm kazanımların AKP’yle sağlandığı da sık kullanılan argümanlar arasında yer alıyor.

Gövde gösterisi

AKP’nin stratejisine göre kararsız seçmenin ikna edilmesi için çaba harcanırken, diğer yandan da moral üstünlüğü için ‘kalelerde gövde gösterisi’ planlanıyor. Bu süreçte Erdoğan’ın da ‘fırsat buldukça’ sahada olması, AKP’nin önceki seçimlerde yüksek oy alınan yerlerde mitingler düzenlenmesi hedefleniyor. Oy oranının nispeten düşük olduğu yerlerde ise ilçelerde merkeze yapılacak çalışmaların neticelerine göre bir planlama hedefleniyor.

AKP’li yetkili: Seçmen yuvasına dönecek

Partilerinin 2023 seçimleri için ‘hizmetleri biz getirdik, devamı için bizimle yürüyün’ söylemini öne çıkaracağını söyleyen AKP’li bir kurmay, Türkiye’deki seçmen için istikrarın her şeyden önemli olduğunu savunuyor. AKP’li isme göre, dünya zor bir kışa hazırlanırken, Türkiye’de Erdoğan’ın temsil ettiği yer giderek önem kazanıyor: “Türk seçmeni istikrar sever. Hele ki dünyanın zor bir döneme girdiği şu dönemde kimse ‘Bir de bunu deneyelim’ demez. Seçmen, 20 yıllık tecrübeli ve yaptıkları ortada olan iktidar ve dünyanın zorlandığı bu dönemde yüzünü bize dönecektir. Ekonomide sıkıntılar olsa da bunun çözümünün bizde olduğunu, sahada anlatmaya başladık ve kararsız seçmen sayısı giderek düşüyor. Göreceksiniz, elimizde anketler de var partimiz yüzde 40’tan, cumhurbaşkanımızsa yüzde 55’ten aşağı inmeyecek. Kış aylarından sonra kararsız seçmen yuvasına dönecek.”

CHP: Hata yapmayın ve rehavete kapılmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısı, ani gelişen ziyaretler, partinin 13’üncü katında hazırlandığı ve uygulandığı belirtilen buluşmalar ve AKP’deki erimeyle iddiasını büyüten ana muhalefet partisi de saha çalışmalarını sürdürüyor.

Meclis’in tatile girmesiyle CHP’nin Ankara’daki milletvekili sayısı azalırken, partinin tüm kurmayları farklı şehirlerde çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan ‘Milletin Sesi’ mitinglerini sürdüren CHP, bir diğer yandan da ülkenin doğusu ve batısında grup toplantıları düzenlemeye hazırlanıyor. 2 Ağustos’ta Erzurum, 9 Ağustos’ta Edirne’de grup toplantısı için bir araya gelecek CHP’liler, aynı gün kentin ilçelerine dağılarak buralarda vatandaşlarla ve çeşitli gruplarla buluşacak.

‘Karşılığını aldık’

Partilerinin hedefinin AKP’den kopanları ve kararsızları ikna etmek olduğunu aktaran CHP’li bir isme göre, AKP’den kopmayanları partilerine çekmek de artık hedefler arasında yer alıyor. Helalleşme stratejisinin karşılığını aldıklarını savunan CHP’li isim, ittifaklarının adayının oy oranınınsa yüzde 60’a yaklaştığını belirtiyor.

Ekonomik kriz olduğunu ve bunun AKP’ye ‘AKP’nin sandığından’ daha büyük zarar verdiğini düşünen CHP’li kurmay, sahada AKP’li olmadığını savunuyor. İktidarın krizi reddettiğini ve bu nedenle vekillerin tepki çekmemek adına sokağa çıkmadığını, bunun da partileri için fırsat olduğunu düşünüyor.

CHP’li yetkili: Yükselişi herkes görecek

Kılıçdaroğlu’nun partililere zor bir sürece hazırlanmaları talimatını verdiğiniyse şöyle anlatıyor: “Genel başkanımız Meclis tatilken tatil yapılmamasını kesin bir dille istedi. Bugün ülkenin birçok şehrinde CHP’li vekiller ve yöneticiler sahada çalışıyor. Genel başkanın hepimize ‘Kazandık, kazanacağız diye düşünmeyin, durum gayet iyi ama hataya ve rehavete yer yok’ biçiminde bir talimatı var. Biz de buna uygun olarak bütün bir yazı sahada geçireceğiz, boşluk bırakırsak oranın doldurulacağının da farkındayız. Önümüze gelen son ankete göre ittifakımızın adayı yüzde 60 oya yaklaşmış durumda. Partimizin oyunda da gözle görülür bir sıçrama var. Bu yaz sonunda kararsız seçmen oranındaki düşüşü ve bizdeki yükselişi herkes görecek.”