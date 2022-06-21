AKP’de ‘gri bölge’ harekatı: Sandık sandık yakın markaj

ALTAN SANCAR

Siyasetin gündeminde erken seçim tartışmaları sıcaklığını korurken, AKP’nin seçim eğitimleri ve strateji bilgilendirmeleri hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıllara göre çalışmalarını sandıklara kadar indiren AKP’liler, illerden köylere kadar partiden kopan seçmenin ‘nasıl geri kazanılacağını’ teşkilatlarına anlatıyor. AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da birçok ilde düzenlenen eğitimlere doğrudan katılıyor.

Fotoğraflar: Twitter

Ankara kulisleri muhalefetten gelen açıklamalar, ek bütçe teklifi, HSK’nın yaz kararnamesi gibi adımlarla erken seçim tartışmalarını konuşmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa “Erken seçim yok, tarih Haziran 2023” derken iktidar partisi AKP’deyse seçim stratejisi işletilmeye devam ediyor.

Kamuoyuna yansıyan anketlere göre oyları eriyen AKP, seçim stratejisini partiden kopan ve ‘gri bölge’de bekleyen seçmenleri ikna üzerine kuruyor. AKP bunun için seçmene sandık sandık yakın markaj uygulamayı planlıyor.

Mahalle örgütleri üzerinden edinilen bilgiler, seçim işleri birimlerince değerlendirilerek seçmenin AKP’den uzaklaşma gerekçeleri, nasıl ikna edileceği gibi konularda doğrudan o seçmenle ilgili plan kuruluyor.

Kararsız seçmeni ikna etmeye büyük önem veren AKP’lilere eğitimlerde tek başına iktidarın yolunun kararsızları ikna etmekten geçtiği aktarılıyor. Seçmenden gelecek tüm eleştirilere karşı sakin kalınması, eğitimlerde aktarılan bilgilerin aktarılması isteniyor.

Öte yandan kararsız seçmeni ikna etmek için AKP’liler ‘aile büyüğü’ yönetimine de sık sık başvurduğu belirtiliyor. AKP’liler, seçmenin saygı duyduğu ve AKP’yle ilişkisi olan bir yakını üzerinden ikna edemedikleri seçmeni etkilemeye çalışıyor.

Anketlerde çoğunluğu oluşturan kararsız seçmen, seçimin kritik aktörlerinden. MetroPOLL Araştırma’nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar, “Kararsızların tavrı seçimi ciddi seviyede etkileyebilir. AKP ve MHP kökenli kararsızlara dikkat. Geri gitme eğilimleri yüksek. Kritik bilgiler ayrıntıda gizlidir” demişti.

MetroPOLL’ün ocak anketine göre kararsız seçmenin üçte biri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘beğendiğini’ söylerken; ‘beğenmediğini’ söyleyenlerin oranı yarıdan fazla.

AKP’ye oy veren ama bugün oy vermeyeceğini dile getiren veya kararsız alanda duran seçmenler partinin mahalle örgütlenmeleri üzerinden tespit edilmeye çalışılıyor. Tespit edilen seçmenlerle nasıl iletişim kurulacağı, parti görevlilerin nasıl bir yaklaşım sergileyeceği de parti içi eğitimlerle aktarılıyor.

Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki ekip

AKP’nin bu çalışmalarına son günlerde ağırlık verdiği de parti kaynakları tarafından aktarılıyor. Özellikle 2023 seçimleri için Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un başkanlığında oluşturulan seçim strateji ekibinin belirlediği eğitim yönergeleri, partinin tüm kademelerine gönderiliyor. Strateji ekibinde ise Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Ömer Çelik, Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ve grup başkanlığı görevinden ayrılarak genel merkeze geçen Naci Bostancı yer alıyor.

AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’sa uzunca bir süredir düzenlenen seçim işleri istişare toplantıları doğrudan katılıyor. Yavuz dışında partinin il, ilçe ve mahalle örgütlerinde de toplantılar ve eğitimler devam ediyor.

Sunumlar üzerinden devam eden eğitimlerde görev tanımları, seçmen iletişim yöntemleri ve seçim sürecine ilişkin bilgiler paylaşılıyor. Eğitim alan AKP’liler daha sonra belirlenen strateji ve hedef seçmen için çalışmaya başlıyor. AKP’liler zamanında yapılması halinde bir yıllık süre olan seçimlere kadar kararsızlara yönelik yakın markajını sürdürmeyi hedefliyor.