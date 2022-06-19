HSK’dan yaz kararnamesi: 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

HSK’nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri’nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.

Konya başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa başsavcılığına getirildi.

Antalya başsavcısı Halil İnal, Konya başsavcılığına, İstanbul başsavcı bekili Zafer Koç, Antalya başsavcılığına atandı.

Kocaeli başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri başsavcılığına, Yargıtay savcısı Ali Yeldan’sa Kayseri başsavcılığına atandı.

Bitlis, Karaman, Muğla, Balıkesir ve Van’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilin de başsavcısı değiştirildi.

Gezi Davası’nda verilen kararlara şerh düşen hakim Kürşad Bektaş, İstanbul’dan Tokat’a sürüldü ve Turhal Hakimliği’nde görevlendirildi.