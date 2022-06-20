Hükümette ‘şükürsüzlük hali’: Ek bütçe teklifi Meclis’e sunuldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan ek bütçe teklifi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

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Teklifle Erdoğan’ın maaşına yüzde 40,4 oranında zam yapılacak. Cumhurbaşkanının maaşı 141 bin 453 TL’ye yükseltilecek.

Mayısta işçilerle düzenlenen iftar programında konuşan Erdoğan, şunları demişti: “Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükür edeceğiz, sonra daha iyisi, daha güzeli için çalışacağız.”

Reuters’a konuşan kaynaklar hükümetin artan maliyetler ve TBMM’nin ay sonu öngörülen tatilinden önce ihtiyaç duyulabilecek ödemeleri garanti altına almak adına Meclis’e ek bütçe yasa tasarısı sunmayı değerlendirildiğini söylemişti.

Yıl sonunda döviz kurları ve enflasyondaki hareketlenme nedeniyle 2022 bütçesi yürürlüğe girmeden çoğu harcama kaleminin yetersiz kalacağı ortaya çıkmıştı. Ancak zamlar o noktayı da aştı.

Bütçenin kabul edildiği aralıkta enflasyon yüzde 36’yken şimdi bu yüzde 73’e çıkmış durumda. Bağımsız sosyal bilimcilere göre bu oran yüzde 150’yi aştı.

Ek bütçe normalde, olağan dışı nedenlere bağlı (deprem, afet, sel) harcama artışı olduğunda gündeme geliyor.

Dünya’dan Nevzat Saygılıoğlu’na göre ek bütçe daha çok genel nitelikli: ”Seçim ortamına girildiğinde konunun bu şekilde gizlenmesi normal. Yani davul zurna çalarak bütçe hazırlığı yapılmaz, ortadan ve sessiz talimatlarla yola çıkılır. Hükümetin baskın seçim yapma kararı olabilir. Zira normalde bu ayın sonu itibariyle Meclis’in tatile girecek olması ve Anayasa gereği de 1 Ekim tarihi itibariyle açılması zorunlu olduğundan, sonbaharda yapılacak erken seçim için apar topar bir ek bütçe yapılmak isteniyor olabilir.”

Gerekçe olarak ‘genel fiyat artışları’ verildi

Bütçe değişikliğinin gerekçesi olarak ‘genel fiyat artışları’ gösterildi.

Teklifle genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçelerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçelerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine ekleme yetkisi de Erdoğan’a verilecek.