AKP’de sürpriz toplantı: ‘Toparlanmayı’ gören Erdoğan ‘Atağa geçin’ demiş

ALTAN SANCAR

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün kurmaylarıyla partisinin genel merkezinde olağanüstü toplandı. Seçim çalışmaları için düzenlendiği söylenen toplantıda Erdoğan’ın anket sonuçlarını gündeme getirdiği, kurmaylarının çalışmalara ilişkin raporlar verdiği öğrenildi.

AKP’de Erdoğan’ın programında olmayan bir toplantı düzenlenmesi Ankara kulislerini hareketlendirmişti.

Fotoğraf: Reuters

Toplantının ‘erken seçim’ gündemli olacağı iddia edilse de parti sözcüsü Ömer Çelik bunları yalanlamıştı. AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre de toplantıda erken seçim konusu gündeme gelmedi.

Toplantıda Erdoğan’ın özellikle seçimlere ilişkin çalışan kurmaylarına anket sonuçlarını sorduğu, erimenin durduğu yanıtını aldığı öğrenildi.

Toplantıda birimlerin çalışmalarına ilişkin hazırladığı raporlar da Erdoğan’a iletildi.

Buna göre, ekonomik göstergelerin etkisiyle oylarındaki gerilemeyi kabul eden AKP’lilere göre ‘erime sona erdi’ ve toparlanma eğilimine girildi. Bu fikirlerin aktarıldığı Erdoğan da bu durumdan memnuniyetini dile getirdi, daha sıkı çalışma için talimat verdi.

Erdoğan aynı zamanda hazırlanan raporları ve gelinen aşamayı değerlendirmek için toplantıların sıklaştırılmasını istedi.

AKP’nin seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz da toplantıda il ve ilçe teşkilatlarının eğitimlerinin son aşamaya geldiğini ve verimli geçtiğini aktardı.

Seçim çalışmalarının eğitimler ve kararsız seçmen üzerine yoğunlaştığının da aktarıldığı toplantıda, Meclis’in çalışma takvimi de ele alındı.

Seçim döneminin yaklaşması nedeniyle ‘çıkarılması gereken’ yasaların öne çekilmesi kararlaştırıldı.

Erdoğan Meclis’in ‘boş bırakılmamasını’ isterken, vekillerin çalışma aralarında da seçim bölgelerine gitmeleri talimatını verdi.

Aynı toplantıda muhalefetin ‘hataları’ üzerinde de duruldu. AKP’deki erimenin durmasının bir nedeni olarak gösterilen hatalar için üzerine gidilmesi kararlaştırıldı. Özellikle muhalefet cephesinden gelen ‘yargılama’ çıkışlarının seçmene güçlü şekilde aktarılması istendi.

Diken’e konuşan AKP’li bir kurmay, Erdoğan’ın erimenin durduruğunu duymaktan memnun olduğunu söyledi. Ama kurmaya göre, Erdoğan bunu yeterli görmeyerek ‘atağa geçilmesi’ni istedi. AKP’li kaynak, atağın nasıl olacağına dair bilgi vermekten kaçındı.

Erken seçim ihitmalini de değerlendiren kaynak, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız bize ‘Seçime hazır mısınız’ diye sürekli sorar. Ama bir erken seçim olacaksa ve bizim hazır olduğumuzu da görürse bunu ortağımızla da konuşacaktır. Çok net ifade ediyorum, toplantıda erken seçim değil, seçim hazırlıkları ve son durumumuz konuşuldu.”