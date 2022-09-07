Yabancı yatırımcıdan Borsa İstanbul’da bir ayda 700 milyon dolarlık net alım

Son dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘tavsiyeleri’ ve yabancılardan gelen yüklü para akışıyla gündem olan Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar, ağustosta net 696 milyon dolarlık hisse aldı.

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Bir sene önce BIST 100 endeksi 1474 puandayken şimdiyse 3400 seviyesini aştı. Bir senedir süren artış, yaz aylarında da devam etti. BIST 100 endeksi, küresel piyasalarının resesyon ve enflasyon ikilemiyle negatif bir seyir izlediği ağustosta rekor üzerine rekor kırarak, yüzde 28’den fazla değer kazancıyla son 13 yılın en iyi aylık performansını sergiledi.

Son bir ayda yabancı yatırımcının girişi özellikle de bankacılık endeksinin, hükümetin önlemlerinin karlılığı düşüreceği endişelerine rağmen hızlı bir ralliye girmesini sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere sadece 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar lira (750 milyon dolar) yabancı yatırım girdiğini söylemişti.

Ekonomistler şüpheyle yaklaşıyor

Ekonomistler, bu kadar yüklü girişlerin normal ve kalıcı olmadığını söylüyor. Ekonomistler, hiçbir yerde bir bakanın borsayı önermediğini ve durumun şaibe oluşturduğunu söylüyor.

Nebati vatandaşı da yatırıma çağırşmıştı

Nebati, iki hafta önce bir konuşmasında, döviz kuru ve diğer emtialarda dengeli bir seyir olduğunu ve bunların getirisinin yüzde 80’i geçmesi beklenen enflasyonun altında kaldığını söylemişti. Vatandaşlara şu an en çok getiriyi sağlayanın Borsa İstanbul olduğunu belirten Nebati, “Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” demişti.

Bakan, daha önceki bir konuşmasındaysa BIST 100 endeksindeki sıçramanın yabancı yatırımcıların hızlı girişinden faydalandığını belirtmişti.