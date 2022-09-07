Erdoğan’ın ‘atak’ talimatını duyan bakanlar, art arda paket hazırlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 23 Ağustos’taki “Atağa geçin” mesajını alan AKP’li bakanlar yeni paket hazırlığında.

Yeni bir kredi paketi hazırladığı duyurulan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da sosyal yardım paketini genişletip yeni kalemler eklemek için kolları sıvadığı öğrenildi.

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Erdoğan, 23 Ağustos’ta kurmaylarıyla partisinin genel merkezinde olağanüstü toplanmış, seçim çalışmaları için düzenlendiği söylenen toplantıda Erdoğan’ın anket sonuçlarını gündeme getirdiği, kurmaylarının çalışmalara ilişkin raporlar verdiği öğrenilmişti.

Diken’in edindiği bilgilere göreyse anketlerde AKP’deki erimenin durduğunu gören Erdoğan, partililerine “Atağa geçin” diye talimat vermişti.

Diken, 4 Eylül’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Erdoğan’ın mektubuyla birlikte sosyal yardımlar amacıyla 26 milyon haneye ev ziyaretleri için geçici personel alımına başladığını da duyurmuş; Bakan Yanık daha sonra bu haberimizi doğrulamıştı.

Erdoğan’ın bu mesajının ardından seçmenin gönlünü kazanmaya yönelik çeşitli adımlar atıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli yeni bir kredi paketi hazırladığı belirtilirmiş, daha sonra bakan da attığı tweet’lerle kulisi doğrulamıştı.

Dünkü gelişmenin ardından bugün de iktidarın mevcut sosyal yardım paketini genişletip yeni kalemler ekleme hazırlığında olduğu öğrenildi.

Bakanlar buluşup kararlaştırmış

Bu kararın dün Nebati’yle Yanık’ın bir araya gelmesiyle alındığı ve söz konusu yardım paketinin ayrıntılarının ekimdeki kabine toplantısında açıklanacağı belirtildi.

NTV’den Şefi Ahmet Ergen’in ulaştığı bilgilere göre halen devam eden birçok sosyal yardım kaleminin hem kapsamı genişletilecek hem de yardım miktarı artırılacak. Yeni düzenlemeyle ilk olarak eğitim hayatı devam eden çocuklar için ailelere nakit yardım yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda, enerji destekleri artacak. Desteklerden yararlanan nüfus sayısı artacak ve destek miktarı yükselecek.