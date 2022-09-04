Seçimler yaklaşırken: Bakanlık, Erdoğan’ın mektubunu dağıtacak personel alacak

ALTAN SANCAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mektubuyla birlikte sosyal yardımlar amacıyla 26 milyon haneye ev ziyaretleri için geçici personel alımına başladı.

Fotoğraf: Reuters

Diken, ağustos ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile gönderilen 9 Ağustos tarihli yazıyla, sosyal yardımlar için evleri ziyaret edecek memurlara Erdoğan’ın mektubunun da dağıtılması amacıyla talimat verdiğini duyurmuştu. Bu ziyaretlere ‘Ulusal Ziyaret Programı’ adı verilmişti.

Bakan Derya Yanık imzalı genelgeye göre hane ziyaretlerinde Erdoğan’ın mektubu ve sosyal yardımların tanıtımını içeren mektuplar da yurttaşlara ulaştırılacak.

Haberimizin ardından açıklama yayınlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Diken’in ‘Seçimler yaklaşırken: Memurlara Erdoğan imzalı mektupla ev ziyareti talimatı’ başlıklı haberindeki iddiaları kabul etmişti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Yanık, mektup yazışmasını doğrulamış ve ‘selamlama mektubu’ ifadelerini kullanmıştı. Yanık bugünkü konuşmasında, Erdoğan imzalı mektuplarla 26 milyon hanenin ziyaret edeceğini söylemişti.

KPSS şartı aranmayacak

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın farklı illerdeki başkanlıkları için açılan 155 personel alımı ilanında yapılacak işler arasında ‘Ulusal Ziyaret Programı’ kapsamında ziyaretlere katılmak da yer alıyor.

Personel alım ilanlarına göre geçici olarak işe alınacak kişiler 18-55 yaş aralığındaki üniversite mezunu yurttaşlardan alımlarda Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmayacak.

155 personel alımı dahilinde temizlik işçisi gibi kadrolarla birlikte yıl sonuna kadar çalışacak geçici işçiler de yer alacak.