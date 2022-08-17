Seçimler yaklaşırken: Memurlara Erdoğan imzalı mektupla ev ziyareti talimatı

ALTAN SANCAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile gönderilen 9 Ağustos tarihli yazı ile sosyal yardımlar için ev ziyareti yapacak memurlara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mektubunun da dağıtılması için talimat verildi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı’nın 18 Temmuz tarihli kararı gereği sosyal yardımlardan faydalanan yurttaşların ‘ihtiyaçlarının tespit edilmesi’ amacıyla adına “Ulusal Ziyaret Programı” adı verilen ziyaretler başlatıldı.

Yardımlarla birlikte ‘Erdoğan’ın mektubu’ ulaştırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın imzası ile yayımlanan genelge ile bizzat cumhurbaşkanlığı talimatı ile başlayan ‘Ulusal Ziyaret Programı’nın çerçevesi belirlendi.

Bu ziyaretlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının, kaymakamlıkların, Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerinin ve ilgili bakanlıkların yalnızca bu alanda çalışanlar yerine diğer personellerinin de katılması istendi.

Yanık imzalı genelgeye göre, hane ziyaretlerinde Erdoğan’ın mektubu ve sosyal yardımların tanıtımını içeren mektuplar da yurttaşlara ulaştırılacak.

Bakanlık personeli tepkili

Hane ziyaretlerinin sosyal hizmetlerin rutin görevleri arasında olduğunu, ancak bu yazı ile kendilerine seçim propagandası yapılmasının dayatıldığını söyleyen bir bakanlık personeli genelgeye tepki gösterdi.

Diken’e ulaşan çalışanın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubu ile yapılacak tespitler ve sağlanacak yardımlar bağımlılık ilişkisine yol açacak. Bakanlık personeli, seçimler yaklaşırken kendilerinden devlet memuru olarak siyasi propaganda yapılmasının istenmesini kabul edilemez olduğunu aktardı.

Çalışan “Bizim üzerimizden binlerce asgari ücretliye ulaşarak seçim propagandası yapmaya çalışmak ve buna da doğal hak olan sosyal yardımları alet etmek kabul edilemez” dedi.

Erdoğan imzası ile ulaştırılacak mektubun içeriği ise henüz çalışanlar ile paylaşılmadı.

Bakan Yanık imzası ile gönderilen genelge şöyle: