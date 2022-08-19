Bakan, ‘Erdoğan mektuplu ev ziyareti’ haberimizi doğruladı: Kısa bir selamlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diken’de yayımlanan ‘Seçimler yaklaşırken: Memurlara Erdoğan imzalı mektupla ev ziyareti talimatı’ başlıklı haberdeki iddiaları kabul etti.

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Diken’in gündeme getirdiği haberde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile gönderilen 9 Ağustos tarihli yazıyla, sosyal yardımlar için evleri ziyaret edecek memurlara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mektubunun da dağıtılması için talimat verildiği aktarılmıştı.

Bakan Derya Yanık imzalı genelgeye göre, hane ziyaretlerinde Erdoğan’ın mektubu ve sosyal yardımların tanıtımını içeren mektuplar da yurttaşlara ulaştırılacak.

Habere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan bakanlık, mektup yazışmasını doğruladı ve ‘selamlama mektubu’ ifadelerini kullandı.

Bakanlık sosyal medyada da yer alan habere ilişkin ‘bilgi kirliliği’ ifadelerini kullandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak sosyal desteklerimizin takibi ve desteğe ihtiyacı olanların tespiti için başlattığımız yeni çalışmamızı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa bir selamlama mektubu ile yürütecek, akabinde de sosyal formlarımızı bütünleşik bir hale getirerek güncelleyeceğiz.

Hal böyleyken bakanlıkta bugüne kadar yürüttüğümüz hizmet biçimimizin seçim çalışması olarak yansıtılması iyi tarafından baktığımızda bu bakanlığa ve çalışmalarına dair derin bir cehaletin göstergesiyken, aksi durumda kötücül bir muhalefetin hiçbir ahlaki sınır tanımadığının işaretidir.”