Boğaziçili akademisyenlerden yönetime ders listesi: Hocaların birikimleri hiçe sayılmasın

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 29 bölüm ve tepeden inme bir kararla müdürü değiştirilen Atatürk Enstitüsü dahil üç enstitünün akademisyenleri, güz dönemi dersleri onaylanmayan akademisyenlere dair ortak bir açıklama yayımladı.

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce çeşitli vakitlerde 16 akademisyenin okulla ilişiği kesilerek ders vermesi engellenmişti.

İptal edilen dersler (Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri)

Akademisyenler, derslerin dekanlıklar tarafından keyfi bir şekilde iptal edildiğini dile getirerek derslerin yeni dönem başlamadan açılmasını talep etti.

Akademisyenlerin, ders iptal edilen akademisyenler için yayımladığı destek metni şunlar yazıyor:

“2 Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasının ardından başlayan süreçte, üniversitemizin temel ilkelerine aykırı olarak alınan tüm karar ve uygulamalara hukuk çerçevesinde itiraz etmekte, öte yandan eğitim ve araştırmalarımızı aksatmadan yürütmekteyiz. Ancak geldiğimiz noktada, seçilmiş dekanlarımızın, enstitü müdürlerimizin, ÜYK (Üniversite Yönetim Kurulu) ve ÜAK (Üniversiteler Arası Kurul) temsilcilerimizin atanmaması ve/veya usulsüzce görevden alınması ile giderek daha keyfi ve dayatmacı hale gelen yönetim tarzının, üniversitemizdeki eğitim ve araştırma ortamına büyük hasar verdiğinin altını çizmek isteriz.

Bölümlerin kurul kararıyla oluşturarak dekanlıklara ilettikleri programlara keyfi bir şekilde müdahale edilmekte, kurul kararları hiçe sayılarak, yarı zamanlı ve emekli hocalarımızın görevlendirmeleri onaylanmamakta, sözleşmeleri iptal edilmekte, açılması planlanan dersler kapatılmakta, bölüm ve fakülte kararları olmaksızın tepeden inme dersler açılmaktadır. Uzun yıllar Boğaziçi’ne hizmet etmiş olan kıymetli emekli ve emeritus hocalarımızın birikimleri hiçe sayılmakta, kurumumuz bu yetkin bilim insanlarının eğitime katkılarından yoksun bırakılmaktadır.

Lisans programlarımız öğrencilerin farklı bölüm ve fakültelerden dersler almalarına imkan veren bütünleşik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bir bölümün programına yapılan müdahale lisans eğitiminin tümünü etkileyecektir.

Aşağıda belirtilen derslerin, bölümlerin uygun gördüğü hocalar tarafından açılmaması üniversitemizde nitelikli eğitim ve öğretimin aksamasına neden olacaktır.

Bu bağlamda Sonbahar 2022 akademik yarıyılının başlayabilmesi için, ekteki listedeki öğretim üyelerinin bölüm kararlarına istinaden görevlendirilmelerini talep ediyoruz.”