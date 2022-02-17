Dersleri engellenen Boğaziçili hocalardan ‘devam’ kararı: Özgür akademi yaratacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım’ rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından görevden alınan, sözleşmeleri yenilenmeyerek ya da dersleri kapatılarak ders vermeleri engellenen dört Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni derslerini aynı şekilde vermeye devam edeceğini açıkladı.

Kampüse girişleri bile engellenen akademisyenlerden Can Candan, Feyzi Erçin, Mohan Ravichandran ve Özcan Vardar “Birlikte yaratacağımız özgür bir akademik ortamda vermeye devam edeceğimizi duyurmak istiyoruz” dedi.

Fotoğraflar: Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri & Mustafa Toprak

Feyzi Erçin’in Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde sekiz yıldır sürdürdüğü derse 30 Mayıs’ta ‘öğrencilere verdiği harf notlandırmasında sorun görüldüğü ve eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediği’ gerekçesiyle son verilmişti. Erçin, söz konusun karar için “Ne ahlakla ne de akademik prensiplerle bağdaşıyor” demişti.

İnci vekaleten atandığındaysa ilk icraatı 16 Temmuz’da Can Candan’ın işine son vermek olmuştu. Candan kendisine yazı gönderildiğinde şunları söylemişti: “Naci İnci, bugün bana 2007’den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi’ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan ‘vekaleten’ son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum.”

Atanmış yönetim 28 Eylül’de Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü yarı zamanlı öğretim üyesi Özcan Vardar’ın ders açmasına onay vermemişti. Vardar karardan sonra şöyle demişti: “Şaşırmadık maalesef. Bunun arkasında kişisel şeyler var elbette. Rektörün tepeden inmesine karşı çıkmamız bunda etkili.”

İnci 10 Kasım’da ‘gerekçesiz’ bir şekilde Matematik Bölümü öğretim üyesi Dr. Mohan Ravichandran’ın görevine son vermişti. Ravichandran karardan sonra “Boğaziçi’ne verilen tahribata karşı durmaya devam edeceğim” demişti.

‘Öğrencilerimizle çalışmaya devam edeceğiz’

Kayyım yönetim tarafından engellenen Can Candan, Feyzi Erçin, Mohan Ravichandran ve Özcan Vardar’ın açıklaması şöyle: “Bahar 2022 döneminde derslerimizin açılmamasını kabul etmiyoruz ve bu dersleri, birlikte yaratacağımız özgür bir akademik ortamda vermeye devam edeceğimizi duyurmak istiyoruz. Derslerinin açılması ve okula girmeleri engellenmiş biz dört akademisyen, Boğaziçi Üniversitesi müfredatında yıllardır bulunmakta olan aşağıdaki altı dersi açmaya, öğrencilerimizle çalışmaya, birlikte öğrenmeye devam edeceğiz.

Öğrencilerimizin eğitim hakkına ve bizlerin akademik pozisyonlarına yapılmakta olan haksız saldırılara karşı yılmayarak derslerimize devam etmenin ve onları açmakta ısrar etmenin, her koşulda, çok sevdiğimiz Boğaziçi Üniversitesi’ne ve daha genelde ülkemizdeki özgür akademi ve eğitim hakkına sahip çıkmanın bir yöntemi olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızdan ve derslerimizden vazgeçmeyeceğiz.”

Bahar 2022 döneminde açtıkları dersler:

FA350 – Project in Film (Film Projesi)

Can Candan

FA48/I – Documentary Cinema in Turkey (Türkiye’de Belgesel Sinema)

Can Candan

FA481 – Film Music (Film Müziği)

Feyzi Erçin

FA 49/L – The Grammar of Film Language: Film Editing (Film Dilinin Grameri: Film Kurgusu)

Özcan Vardar

MATH 164 – Experimental Mathematics (Deneysel Matematik)

Mohan Ravichandran

MATH 48C – Analytic Combinatorics (Analitik Kombinatorik)

Mohan Ravichandran