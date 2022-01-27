Sözleşmesi iptal edilen Boğaziçili öğretim üyesi Ravichandran’a Fransa’daki üç matematik bilimleri derneğinden destek

Fransa’daki üç matematik bilimleri derneği sözleşmesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Naci İnci tarafından ‘gerekçesiz’ iptal edilen matematik bölümü öğretim üyesi Dr. Mohan Ravichandran’a destek mektubu yazdı.

Fotoğraf: Can Candan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci, karara direnen akademisyenleri hukuka ve usule aykırı şekilde görevden almaya devam ediyor.

Diken’e konuşan Dr. Ravichandran rektör talimatıyla alınan karardan dekanının bile sonradan haberi olduğunu belirterek şunları söylemişti: “Çalıştığım alandan dolayı hem başka üniversitelerde hem de özel sektörde, burada ya da dünyanın herhangi bir yerinde kolayca iş bulabileceğimi biliyorum. Daha kırılgan bir noktada olan birisinden ziyade benim sözleşmemin iptal edilmesi o anlamda iyi oldu çünkü bunu kolayca kaldırabilecek durumdayım.”

Fransız İstatistik Kurumu (SFdS), Uygulamalı ve Endüstriyel Matematik Derneği (SMAI) ve Fransa Matematik Derneği’nin (SMF) mektubunda şunlar kaydedildi: “Kendi uzmanlık alanında tanınan meslektaşımızın iş sözleşmesinin iptal edilmesinin ardından derin öfkemizi ifade etmek istiyoruz. Hint kökenli bir matematikçi olan Mohan Ravichandran, 2019 yılının sonbaharından beri prestijli olan Boğaziçi Üniversitesi’nde Matematik Bölümü’nde çalışmaktadır. Öğretime olan bağlılığı meslektaşları tarafından övülmektedir

Ancak rektörlük, ayrıntılı bir gerekçe göstermeden, YÖK tarafından doğrulanan bir taleple Ekim 2021’de iş sözleşmesinin iptalini istedi. Mohan Ravichandran’ın üniversitenizin matematik bölümünde derhal ve koşulsuz olarak görevine iade edilmesini ve ayrıca sözleşmeli ve kadrolu personele yönelik bu yıldırma yöntemlerinin sona ermesini talep ediyoruz.”