Boğaziçi’ndeki tüm bölümlerden sözleşmesi gerekçesiz iptal edilen Mohan Ravichandran’a destek

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki tüm bölümlerin ortak açıklamasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Naci İnci tarafından dersleri ‘gerekçesiz’ iptal edilen matematik bölümü öğretim üyesi Dr. Mohan Ravichandran’ın göreve iadesi talep edildi.

Fotoğraf: Can Candan

Ravichandran’ın rektörlüğün talebiyle Eylül 2021’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bir yıllığına uzatılan sözleşmesi, Ekim 2021’de yine rektörlük talebi üzerine iptal edilmişti. Rektörlük, kararın YÖK’e ait olduğunu iddia etmiş fakat YÖK’ün resmi yazışmasında sözleşme iptal talebinin rektörlükten geldiğini ortaya çıkmıştı. Ravichandran, sözleşmesi iptal edilmiş olsa da dönem sonuna kadar ‘öğrencilerini mağdur etmemek adına‘ derslere devam etmiş, dönem biter bitmez kampüse girişi engellenmişti.

Üniversitedeki tüm bölümlerin ortak açıklamasında akademisyenin sözleşmesinin iptalinin ‘tüm demoktratik yönetişim ilkelerine aykırı olduğu ve bu ve benzeri uygulamaların üniversitedeki yönetim krizinin göstergesi olduğu’ ifade edildi.

Bölümlerin açıklaması şöyle: “Bizler, 50 yıllık bir kamu üniversitesi olarak nitelikli bir eğitim sunmayı ilke edinmiş Boğaziçi Üniversitesi’nin aşağıda adları bulunan bölüm ve birimleri olarak, bir öğretim üyemizin sözleşmesinin 2021 güz döneminin ortasında, dersler devam ederken iptal edildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Dönem başında YÖK dahil gerekli tüm birim ve kurullardan onaylanmış bir sözleşmenin tüm hukuk ve demokratik yönetişim ilkeleri ihlal edilerek, sorgulanmadan, hiçbir sebep gösterilmeden ve aniden iptal edilmesi üniversitemizdeki yönetim krizini gözler önüne sermektedir.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü, bu kararın sadece YÖK tarafından verildiğini iddia etmiş, ancak YÖK’ün resmi yazışması meslektaşımızın iş akdi iptal talebinin aslında rektörlükten geldiğini ortaya koymuştur. Öğretim üyelerimizin keyfi uygulamalarla işten atılmalarını, onur zedeleyici şekilde yıpratılmalarını kabul edilemez buluyor, eğitim ve araştırma açısından oluşan kamu zararının durdurularak, meslektaşımızın derhal göreve iadesini talep ediyoruz.