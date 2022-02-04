Yine gerekçesiz: Boğaziçi’nde bir akademisyenin dersine daha son verildi

Boğaziçi Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği bölümünde yarı zamanlı ders veren akademisyen Mehmet Kağan Öztürk’ün işine gerekçe gösterilmeden son verildi.

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rektör olarak atadığı Prof. Dr. Naci İnci yönetiminde üniversitenin akademik kadrosuna müdahale sürüyor.

İnci’nin derslerine son verdiğini Twitter üzerinden duyuran Öztürk “Boğaziçi’nden kovulma sırası bana gelmiş” diye yazdı.

Öztürk, şunları kaydetti: “Kovuldum demekten utanmıyorum, çünkü Naci İnci tarafından beğenilmemek bir şeref madalyasıdır. Düşünsenize, ya ‘Kaan tam benim istediğim gibi biri, hiç dokunmayın ona’ deseydi? Utançtan insan içine çıkamazdım.

Beş yıldır bilgisayar mühendisliği bölümünde verdiğim bir kitle dersi vardı. Bölüm, gelecek dönem için yine benim adımı vermişti fakülteye. Atanmış Nacigiller ise, ‘Ders vermesi uygun görülen yarı zamanlılar’ listesine adımı koymamış. Bölüm açıklama istemiş ama cevap verilmemiş.

‘Sadece alkışım kaldı’

Ne hocalar gitti; ben gitmişim gitmemişim çok önemli değil. Önemli olan, atanmış zorbaların bölümlerin iradesini hiçe sayarak, dayatmalarla okulun niteliğini düşürmesi, Boğaziçi’ni Boğaziçi olmaktan çıkarması. Üniversite bir yıldır bu kalitesizleşmeye karşı mücadele ediyor. Şimdiye kadar onları hem alkışımla hem de yüklerinin küçücük bir kısmına omuz vererek destekliyordum. Sadece alkışım kaldı, olsun.

Seneca’nın dediği gibi: ‘Eğer talih seni devletin en öndeki safından uzaklaştırmışsa, gene de olduğun yerde durasın ve bağırmanla yardım edesin ve birisi gırtlağına basmışsa, gene de olduğun yerde durasın ve susmakla yardımcı olasın… İyi bir vatandaşın hizmeti asla yararsız değildir; işitilen ve görülen bir kişi yüz ifadesiyle, başının bir işaretiyle, susmadaki inatçılığıyla, hatta adım atışıyla yararlı olur.’“