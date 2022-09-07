ByLock’un lisans sahibi, gönüllü gelip bilgi verdiği gerekçesiyle ceza almadı

Fethullah Gülen cemaati üyelerinin şifreli haberleşmede kullandığı ByLock’un lisans sahibi olan ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanan David Keynes, gönüllü gelip bilgi verdiği gerekçesiyle ceza almadı.
ABD vatandaşı olunca Alpaslan Demir adını değiştiren Keynes hakkında soruşturma tamamlanınca ‘FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak’tan yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, 9 Haziran 2021’de dava açılmıştı.
Silivri Cezaevi’nde kalan Keynes’in, 6 Ekim 2021’de çıktığı ilk duruşmada tutukluluğun devamına karar verilirken, bir ay sonraki duruşmada mahkeme, ‘delillerin toplanması, ABD’den kendisinin gelmesi, kaçma şüphesinin bulunmaması ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma ihtimali’ni gerekçe göstererek tahliyesine karar vermişti.
Bugün görülen davada Keynes’in gönüllü gelip bilgi vermesi gerekçe gösterilerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.