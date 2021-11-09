‘ByLock’un lisans sahibi tahliye edilmiş

‘FETÖ’ üyeleri tarafından şifreli haberleşmede kullanılan ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in tahliye edildiği ortaya çıktı.

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Aralık 2020’de hakkında yakalama kararı çıkarılan Keynes (Alpaslan Demir), geçen martta avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede, Türkiye’ye gelip etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunmak istediğini bildirmişti.

Keynes, 9 Haziran’da İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmıştı. Hakkında ‘FETÖ’ üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ın yazısına göre Silivri Cezaevi’nde kalan Keynes, ilk duruşmasına 6 Ekim’de çıktı. Mahkeme, tutukluluğun devamına karar verdi.

Yaklaşık bir ay sonra yapılan tutukluluk incelemesinde savcılık tahliye talep etti. İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Keynes’in tahliyesine hükmetti.

Mahkeme, ‘delillerin toplanması, ABD’den kendisinin gelmesi, kaçma şüphesinin bulunmaması ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma ihtimali’ni gerekçe gösterdi.

Keynes, 3 Kasım’da tahliye edildi.

Keynes ne dedi?

Pehlivan, Keynes’in Türkiye’ye gelmeden İstanbul başsavcılığına verdiği bir dilekçeden de bahsetti.

Buna göre Keynes, dilekçede şunları kaydetti: “1990 yılında Ankara Siyasal’ı kazandım. İlk dönemin ortasına kadar o zaman cemaat adı verilen örgütün evinde kaldım. Ev imamı olan ve şu anda örgütün Birleşmiş Milletler’deki davalarını organize eden eski hâkim Talip Aydın’la anlaşamadığımdan ayrılıp kendi evime İstanbul’a döndüm. Diğer evde (ayrıldığı evi kastediyor) Prof. Çağrı Erhan, eski TRT Haber Dairesi Başkanı ve Eyüp’ten tanıdığım olan Ahmet Böken ve şu anda kaçak olarak İngiltere’de yaşayan Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros vardı.”

Pehlivan, Prof. Çağrı Erhan’ın şu an Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliği yaptığını belirtti.

Cumhuriyet yazarı, Erhan’a ulaşarak, “David Keynes’in ifadeleri hakkında neler söylemek istersiniz? Size bu konuda herhangi bir soruşturma açıldı mı ve savcılığa ifade verdiniz mi” diye sordu.

Profesör, “Böyle bir soruşturmadan haberim yok. İçeriğini bilmediğim için yardımcı olamayacağım” yanıtı verdi.