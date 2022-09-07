Trump’ın evinde nükleer silah belgeleri bulunmuş

ABD’de yayımlanan Washington Post gazetesi, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), eski ABD başkanı Donald Trump’ın evinde nükleer silah belgeleri bulduğunu iddia etti.

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Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago isimli malikanesine, 8 Ağustos’ta FBI tarafından baskın düzenlenmişti. FBI, baskına ilişkin hazırladığı yeminli beyanda, 184 gizli belgeye ulaşıldığını bildirmişti.

Washington Post da, bu belgelerin içinde nükleer silahlarla ilgili belgelerin olduğunu iddia etti. DW Türkçe’nin Washington Post’dan aktardığına göre, belgelerin hangi ülkeye ait olduğu belirtilmedi.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump hakkında gizli belgeleri özel konutunda saklayarak yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle cezai bir soruşturmanın yürütüldüğü dile getirmişti. Trump, adalet bakanlığı ve FBI’ın siyasi gerekçelerle hareket ettiğini iddia etmişti.