Moda Sahnesi Kültür Bakanlığı’na karşı verdiği hukuk mücadelesini kazandı

Ankara İdare Mahkemesi, Kültür Bakanlığı’nın Moda Sahnesi’ne 2021-2022 sezonunda devlet desteği verilmemesi kararını hukuka aykırı buldu.

‘Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Özel Tiyatrolara Yardım Değerlendirme Komisyonu’ 2021-2022 sezonu için Moda Sahnesi’nin yaptığı destek başvurusunu reddetmiş, bunu ilgili yönetmeliğin ‘sanatsal yetersizliği’ de içeren sekizinci maddesine dayandırmıştı.

Değerlendirme Komisyonu’nun iki üyesi red gerekçesini, ‘Türk örf ve adetlerine, geleneklerine aykırı oyunlar sergiliyorlar’ diyerek açıklamıştı.

Moda Sahnesi, Kültür Bakanlığı’nın özel tiyatrolara verdiği destekten yararlandırılmaması üzerine bir açıklama yaparak, konuyu mahkemeye taşıyacağını duyurmuştu.

Ankara 17. İdare Mahkemesi, bakanlığın ‘destekten yoksun bırakma’ kararınını hukuka aykırı buldu.

Mahkeme kararında, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılacak yardımlarda, yönetmelikte belirtilen ve yukarıda yer verilen değerlendirme ölçütleri çerçevesinde projelerin objektif olarak değerlendirilmesi yapıldıktan sonra destek yararlandırılmamasına karar verilenlerin, hangi gerekçelerle yararlandırılmadıklarının somut ve net biçimde ortaya konulması gerekirken, değerlendirme ölçütlerine göre bir değerlendirme yapılmasının ve davacının destekten yararlandırılmamasına ilişkin somut gerekçeler ortaya konulmadan takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir” denildi.