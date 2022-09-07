Apple iPhone 14 serisinin tanıtımı öncesi ‘dükkân’ı kapattı

ABD’li teknoloji şirketi Apple, bugünkü iPhone 14 serisinin tanıtımı öncesinde online mağazasını geçici olarak kapattı.

Bugün Türkiye saatiyle 20.00’de gerçekleştirilecek Apple’ın tanıtım etkinliğinde iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, 8. nesil Apple Watch serisi ile AirPods Pro 2’yi tanıtması bekleniyor.

Etkinlik öncesi Apple’ın online mağazası geçici olarak alışverişe kapatıldı. Online mağazaya girmek isteyenler ‘Hemen döneceğiz. Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz‘ notuyla karşılaştı.