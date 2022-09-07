Adliyede olay çıkaran MHP’liyi tutuklatan hakim ve savcı ‘sürüldü’

Boşanma aşamasındaki erkeği desteklemek için adliyede karşı tarafa saldıran MHP İlçe Başkanı Erkan Özen’i tutuklatan hakim ve savcı Şanlıurfa’nın Silivri ilçesine ‘sürüldü.’

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel bunun hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sorular yöneltti.

Fotoğraf: Ege’de Sonsöz

İzmir’in Karaburun ilçesinde Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında davacı Meryem K., boşanma aşamasında olduğu Sinan K.’nın mal varlığını başkasının adına kaydettirdiğini öne sürmüş, Sinan K.’ya yakın olduğu belirtilen Karaburun MHP İlçe Başkanı Erkan Özen, adliyeye gelerek kadına, çocuklarına ve tanığa saldırmıştı.

Ege’de Sonsöz’ün aktardığına göre olayın ardından MHP’li Erkan Özen tutuklandı. Haberde, Özen’i tutuklamaya sevk eden savcı ve tutuklama kararı veren hakimin de Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine tayin edildiği belirtildi.

İl başkanı Bozdağ’a sordu

Bu haberi CHP İzmir İl aşkanı Deniz Yücel Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a Twitter üzerinden sordu.

CHP’li Yücel’in mesajları şöyle: “Karaburun Adliyesi’nde bir davada olay çıkaran MHP Karaburun İlçe Başkanı E.Ö’yü tutuklamaya sevk eden C. Savcısı ve eşi Asliye Ceza Hakiminin gece yarısı kararnamesiyle Siverek’e sürüldüğü ve bugün Karaburun adliyesinde duruşmaların yapılamadığı bilgisi doğru mu?

Eğer doğruysa; Adaleti sağlayan, yasaları uygulayan Hakimleri, C. Savcılarını görevlerini yaptıkları için cezalandırmak, hangi vicdana hangi yasaya uyar. Adaletin sağlanması iktidar ortağınızın memnuniyetinden daha mı az değerli?”