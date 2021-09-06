Akşam Postası / 6 Eylül 2021

Aşı olmayanlara kısıtlamalar başlıyor
Aşı olmayan vatandaşlara kısıtlamalar bugün başlıyor. Aşı olmayanlar toplu taşımadan sinemaya kadar birçok yerde PCR testi göstermek zorunda.
Milli Eğitim bakanı: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu
CHP’li Şahin: Dört öğretmenden birinin aşısı tamamlanmamış
Sperm sayısı için endişeli erkeklere uyarı: Aşıdan değil, Covid-19’dan kork
Yeni Zelanda Delta’yı durdurdu, kısıtlamalar gevşetiliyor
MB yine çekirdek enflasyonu öne çıkardı: Faiz indirimine mi hazırlanıyor?
Merkez Bankası, ağustos enflasyonuna ilişkin değerlendirmesinde bu ay enflasyondaki artışın gıda fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını vurguladı. Merkez ayrıca çekirdek enflasyondaki düşüşü ön planda tutmaya kararlı.
Hükümetle MB’nin enflasyon tahminleri arasında belirgin fark
Ekonomist ve bankacılara göre iktidarın Orta Vadeli Programı fazla iyimser
İstanbul’da metro simgesi tartışması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da metro simgesinin değiştiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise duruma tepkili.
Tren kazasında ölenlerin sayısı yediye çıktı: Eşi ölmüştü kendisi yaralıydı; kurtarılamadı
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde cumartesi sabahı meydana gelen tren kazasında ölü sayısı yediye yükseldi. Kazada hayatını kaybeden Suzan Aksoy’un (37) ağır yaralanan eşi Halil Aksoy (44) hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Türkiye yanarken düğüne giden THK kayyımı istifa etmiş
Yaklaşık üç yıldır Türk Hava Kurumu’nu (THK) yöneten kayyım heyeti başkanı AKP’li eski bakan Cenap Aşçı istifa etti.
Erdoğan, ‘Afganların tamamının gönderilmesini’ planlıyormuş
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Afganistan’da yeni yönetimin kabul etmesi durumunda Türkiye’deki Afgan sığınmacıların tamamını ülkelerine göndermeyi planladığı belirtildi.
İçişleri: Rakamlar anormal bir sığınmacı akını iddiasıyla uyuşmuyor
Vatandaşın elektrik şirketlerine ‘desteği’ üç yılda iki kat artmış
Enerji politikalarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’a göre, özel elektrik şirketlerine verilen desteklemelerin vatandaşın faturasına yansıması son üç yılda iki katına çıktı.
Konteynerden yapılan ‘çevreci’ ev 5 milyon dolara satıldı
ABD’nin New York kentinde, nakliye konteynerlerinden yapılan bir ev 5 milyon dolara (41,49 milyon lira) satıldı.
Dizilere gönderme yapan Feyzioğlu: Avukatların yarısı asgari ücret kazanmıyor
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu dizilerdeki avukatların lüks yaşantısının yanıltıcı olduğunu belirterek “Meslektaşlarımızın yüzde 50-60’ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor” dedi.
Görgü şahitleri: Taliban sekiz aylık hamile polisi öldürdü
Taliban’ın, sekiz aylık hamile polisi evinde silahla vurarak öldürdüğü belirtildi.
Bitcoin son üç buçuk ayın zirvesini gördü
Kripto para birimleri, temmuz ayında yaşadıkları düşüşün ardından yükseliş eğilimini sürdürüyor. Bitcoin bugün uzun bir süre sonra 52 bin 200 dolara kadar çıktı.