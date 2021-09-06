Akşam Postası / 6 Eylül 2021

Aşı olmayanlara kısıtlamalar başlıyor

Aşı olmayan vatandaşlara kısıtlamalar bugün başlıyor. Aşı olmayanlar toplu taşımadan sinemaya kadar birçok yerde PCR testi göstermek zorunda.

MB yine çekirdek enflasyonu öne çıkardı: Faiz indirimine mi hazırlanıyor?

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Merkez Bankası, ağustos enflasyonuna ilişkin değerlendirmesinde bu ay enflasyondaki artışın gıda fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını vurguladı. Merkez ayrıca çekirdek enflasyondaki düşüşü ön planda tutmaya kararlı.

İstanbul’da metro simgesi tartışması

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da metro simgesinin değiştiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise duruma tepkili.

Tren kazasında ölenlerin sayısı yediye çıktı: Eşi ölmüştü kendisi yaralıydı; kurtarılamadı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde cumartesi sabahı meydana gelen tren kazasında ölü sayısı yediye yükseldi. Kazada hayatını kaybeden Suzan Aksoy’un (37) ağır yaralanan eşi Halil Aksoy (44) hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Türkiye yanarken düğüne giden THK kayyımı istifa etmiş

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Yaklaşık üç yıldır Türk Hava Kurumu’nu (THK) yöneten kayyım heyeti başkanı AKP’li eski bakan Cenap Aşçı istifa etti.

Erdoğan, ‘Afganların tamamının gönderilmesini’ planlıyormuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Afganistan’da yeni yönetimin kabul etmesi durumunda Türkiye’deki Afgan sığınmacıların tamamını ülkelerine göndermeyi planladığı belirtildi.

Vatandaşın elektrik şirketlerine ‘desteği’ üç yılda iki kat artmış

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Enerji politikalarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’a göre, özel elektrik şirketlerine verilen desteklemelerin vatandaşın faturasına yansıması son üç yılda iki katına çıktı.

Konteynerden yapılan ‘çevreci’ ev 5 milyon dolara satıldı

ABD’nin New York kentinde, nakliye konteynerlerinden yapılan bir ev 5 milyon dolara (41,49 milyon lira) satıldı.

Dizilere gönderme yapan Feyzioğlu: Avukatların yarısı asgari ücret kazanmıyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu dizilerdeki avukatların lüks yaşantısının yanıltıcı olduğunu belirterek “Meslektaşlarımızın yüzde 50-60’ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor” dedi.

Görgü şahitleri: Taliban sekiz aylık hamile polisi öldürdü

Taliban’ın, sekiz aylık hamile polisi evinde silahla vurarak öldürdüğü belirtildi.

Bitcoin son üç buçuk ayın zirvesini gördü

Kripto para birimleri, temmuz ayında yaşadıkları düşüşün ardından yükseliş eğilimini sürdürüyor. Bitcoin bugün uzun bir süre sonra 52 bin 200 dolara kadar çıktı.