Ekonomist ve bankacılara göre iktidarın Orta Vadeli Programı fazla iyimser

Ekonomistler ve bankacılara göre, iktidarın önümüzdeki üç yıla ilişkin ekonomik tahminleri içeren büyüme odaklı Orta Vadeli Programı’ndaki (OVP) enflasyon tahminleri, mevcut koşullara göre fazla iyimser.

Fotoğraf: AA

Ekonomistler, 2022’de tek haneli enflasyonun tutturulmasının zor bir hedef olduğu konusunda hemfikir.

OVP’de enflasyon için 2021 sonunda yüzde 16,2, 2022’de yüzde 9,8, 2023’te yüzde 8, 2024 yılında ise yüzde 7,6 hedefleri konuldu. ‘Yeni Ekonomi Programı‘ (YEP) adı ile 2020 sonbaharda açıklanan tahminlerde ise enflasyon, 2021 için yüzde 8, 2022 için ise yüzde 6 görülüyordu.

Bankacılara göre, enflasyon için yapılmış olan yukarı revizyonlar, bir önceki döneme göre iki kata ulaşan tahminlerden sapmayı bu dönemde azaltacak.

Siyasilerin düşük faiz istekliliğinden kaynaklanan kararların ne olacağını kaygıyla izleyen bankacılar, tek haneli enflasyon için önümüzdeki yıl ilk çeyrek sonuna kadar sıkı para politikası ve bu politikalara siyasi desteğe ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

‘OVP maça 1-0 yenik başladı’

Istanbul Analytics’ten Güldem Atabay, geçmiş program olan YEP’in tahminlerinin ‘alay konusu‘ olduğunun altını çizdi. Atabay, bu programın enflasyonda daha gerçekçi tahminler içerip içermediği ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: “Sene sonunda yüzde 18’in altı TÜFE enflasyonu zor görünüyor. Fed’in para politikasını değiştirmeye başlayacağı 2022’de ne TL’nin istikrarlı kalması beklenebilir, ne de enflasyonun tek haneye düşmesi. Enflasyon açısından bakınca OVP maça 1-0 yenik başlamış durumda.“

OVP’ye göre büyümenin 2021’de yüzde 9, 2022’de yüzde 5, 2023 ve 2024 yıllarında yüzde 5.5 olması bekleniyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre OVP’de ortalama dolar/TL için 2021 öngörüsü 8,3, 2022 için 9,3, 2023 için 9,8 ve 2024 için ise 10,3. Bu değerler OVP’de açıklanmıyor ancak tahminlerden hesaplanabiliyor.

BGC Partners, bu sabah yayımladığı notta OVP tahminlerinin büyük bölümünün makul olduğunu belirtti. Raporda, “OVP bir kez daha bize hükümetin büyümeyi enflasyona göre önceliklendirdiğini gösteriyor” denildi.

Cuma günü açıklanan tüketici enflasyonu yüzde 19,25 ile politika faizinin de üzerine yükseldi. Merkez Bankası ise enflasyon üzerinde faiz taahhüdünü, veriler açıklanmadan birkaç gün önce geri çekmişti. Bu nedenle bankadan faiz artışı tepkisi beklemiyor. Çekirdek enflasyondaki düşüşe bağlı olarak yapılabilecek bir erken faiz indirimi endişesi ise TL’yi hala baskılıyor.

‘Tek haneli enflasyon çok zor’

Bir bankanın döviz masası işlemcisinin değerlendirmesi ise şöyle: “Enflasyon tahminlerini çok iyimser buluyoruz. Önümüzdeki yıl tek haneli enflasyona ulaşmak için 2022 ilk çeyrek sonuna kadar belki de daha uzun süre sıkı para politikası gerekebilir. Merkez Bankası’nın son mesajları ve siyasilerin açıklamaları uzun süre sıkı para politikasının sürdürüleceği yönünde değil. Bu nedenle önümüzdeki yıl için tek haneli enflasyon çok zor. Faizler önümüzdeki 5-6 ay sabit tutulabilirse 2022 sonunda enflasyon ancak tek haneye yaklaşabilir. Bizim beklentimiz enflasyonun önümüzdeki yıl sonunda yüzde 12’nin aşağısında oluşmayacağı yönünde.“

OVP’de işsizlik oranı 2021 için yüzde 12,6, 2022’de yüzde 12, 2023’te yüzde 11,4 tahmin edildi.

İşsizliğin ancak 2024’te yüzde 10,9’a gerileyeceği öngörülürken, program dönemi boyunca istihdamda yıllık 1,17 milyonluk artış öngörülüyor.