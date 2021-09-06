Bakanlıktan itiraf: Patara’dan kum alındı

ANIL CAN TUNCER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, daha önce birçok kez yalanlanan ‘Patara’dan kum çalındı’ iddialarını, soru önergesine verdiği cevapta itiraf ederek kabul etti.

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Antalya’nın Kaş ilçesinde koruma altındaki Patara plajlarından sera faaliyetlerinde kullanılmak üzere iki bin kamyon kum çalındığı öne sürülmüştü.

Kaş Kaymakamlığı iddiaları yalanlarken, bakanlık kumun Patara plaj alanı dışından alındığını bildirmişti.

Kumların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yazlık sarayına taşındığı da öne sürülürken, olayı yargıya taşımak için tutanak tutmak isteyen muhafaza memuru Umut Utku, görevinden alınmıştı.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun soru önergesine verilen yanıt ise gerçeği ortaya çıkardı.

Bakanlığın yanıtında, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ile Kaş Kültür ve Sanat Derneği (KAŞ-DER) arasındaki bir işbirliği protokolü kapsamında Patara’dan kum alındığı itiraf edildi.

HDP’li Kenanoğlu’nun önergesine gelen cevaplar

Cevapta, protokolde bulunan ”Alandaki kumul alanların düzeltilerek tepe şeklinde olan kumların alınması suretiyle, çukur olan yerlerin doldurulmasını sağlamak” maddesi hatırlatıldı. Ancak bu kumların tam ne şekilde ve nasıl kullanıldığına ilişkin soru ise yanıtsız kaldı.

Bakanlık, konuyla ilgili soruşturma açıldığını ve müşteki olarak davaya dahil olduğunu bildirdi.

Protokol dahilinde ama soruşturma açılmış

Konuyla ilgili Diken’e konuşan Ali Kenanoğlu, şunları söyledi: ”İki binden fazla kamyon kumun çalındığı üzerinde iddiası vardı. Konuyla ilgili verdiğimiz önergeye gelen cevapta üzerinde durulması gereken iki şey var. Öncelikle bu çalınma durumunu kabul ediyorlar. Protokol çerçevesinde oradaki işlemler için aldık diyorlar. Ancak diğer taraftan bu konudan dolayı Antalya’da soruşturma açıldığını ve müdahil olunduğunu söylüyorlar. Bu ikisi arasında bir çelişki söz konusu. İki bin kamyon kum çalıyorlar. İlk önce protokol, bilgi dahilinde diyorlar diğer taraftan da çalındığını soruşturma açıldığını bildirerek itiraf ediyorlar. Başka ilginç olan da tutanak konusu. Görevli memurun tutanak tutması AKP ilçe yönetici tarafından engelleniyor. Daha sonra da memur kaymakam tarafından görevden alınıyor. Bu kum çalınması olayında suç üstü yakalanmış durumdalar. Verdikleri cevap da bunu gösteriyor. İktidarın çevreye yaklaşımını biliyoruz. Rant odaklı bakış açısına bağlı olarak denizdeki kumları bile ranta dönüştürmeye yönelik bir bakış açısı var. Bu çocuklarımızın geleceğini de çalan bir anlayıştır. Bunlara sandıkta cevap vererek bu rantçı anlayışı bitirmek gerekiyor. Soru önergesine verilen cevap da bakışlarının bir itirafı.”