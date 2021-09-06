Evlenmek istemediği için babasının tinerle yaktığı 13 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Şanlıurfa’da evlenmek istemediği için babası tarafından yakılarak öldürülen 13 yaşındaki Suriye uyruklu Amara Dwla’nın cenazesi kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

Fotoğraflar: DHA

Olay, 2 Eylül’de Şıhmaksut Mahallesi’nde meydana geldi.

İnşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Ahmet Mohammad Dwla, evlenmek istemeyen kızı Amara’yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Amara’nın çığlıklarının duyulmaması için yüksek sesle müzik açan Ahmet Mohammad Dwla, daha sonra 12 yaşındaki diğer kızını alarak evden kaçtı.

Komşuların ihbarıyla kapıyı kırarak eve giren sağlık ekipleri, Amara’yı hastaneye kaldırdı. Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Amara’nın ambulansta kendisini babasıyla kardeşinin yaktığını söylemesi üzerine ikisi de kısa süre içinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Mohammad Dwla tutuklanırken diğer kızı devlet korumasına alındı.

Amara’nın cenazesine yakınları sahip çıkmayınca çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri tarafından Yeni Asri Mezarlığı’nın kimsesizler bölümüne defnedildi.