FIFA Online 4, Türkiye’deki oyuncularla buluştu

Oyun şirketi Electronic Arts (EA) tarafından geliştirilen bilgisayar oyunu FIFA Online 4, ücretsiz olarak Türk oyuncularla buluştu.

Yayıncı firması 101XP olan oyun tamamen Türkçe olarak yayınlandı. Türkiye Süper Ligi’nin de yer aldığı 30’un üzerinde lige sahip FIFA Online 4’ün maç anlatımlarında Murat Kosova ve Nebil Evren yer aldı.

Oyunda geçmişten ve günümüzden 17 bin futbol yıldızı bir arada yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve tüm süper lig takımları da oyuncular için sunuluyor.

Türkiye’deki oyuncular için sunulan içerikler şunlar oldu:

1v1 Dereceli Maçlar

Teknik Direktörlük Modu

Lig Maçları

Arkadaşlarla oynamak için özel maçlar

Ücretsiz denilse de oyun içinde ‘FIFA Kredisi’ (FC) sistemi var ve bununla oyun mağazasında alışveriş yapılabiliyor. Oyun mağazasında futbolcular, VIP statüsü ve diğer ürünler satın alınabiliyor.

600’den fazla takımın yer aldığı FIFA Online 4, 101XP’nin resmi web sitesi üzerinden indirilebiliyor.

FIFA ile rekabet eden oyun firması Konami de futbol oyunu serisi PES’in bu yıl ‘eFootball‘ adıyla ücretsiz çıkarılacağını duyurmuştu.