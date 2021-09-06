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Yaramazlara biraz batar!

İçişleri: Rakamlar anormal bir sığınmacı akını iddiası ile uyuşmuyor

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sınırdaki sığınmacı rakamlarında anormal bir artış olduğu iddiasının rakamlarla uyuşmadığını savundu.

Çataklı’nın paylaştığı rakamlara göre, 2020’de sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 505 bin 375. Bu yıl şu ana kadar engellenen giriş sayısı ise 307 bin 850.


Çataklı, Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganların sayısının 2019’da 201 bin, 2020’de 50 bin, 2021’in ilk sekiz ayındaysa ise 40 bin olduğunu söyledi.

Çataklı, “Anormal bir artış iddiası, rakamlarla teyit edilmemektedir.” dedi.

Çataklı şöyle devam etti: “Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye’nin göçmen akınını talep ettiği, hoş karşıladığı veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik ortaya koyduğu doğru değildir. ‘Sınırlarımız kevgire döndü‘ gibi ölçüsüz ve mesnetsiz ifadeler, sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve devletin itibarına haksızlıktır.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emniyet kayıtlarında ve kayıt dışı olarak Türkiye’de toplamda 300 bin Afganistanlı göçmen bulunduğunu söylemişti.

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