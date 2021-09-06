Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, ‘Afganların tamamının gönderilmesini’ planlıyormuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Afganistan’da yeni yönetimin kabul etmesi durumunda Türkiye’deki Afgan sığınmacıların tamamını ülkelerine göndermeyi planladığı belirtildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Afganistan’da ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasının ardından radikal İslamcı Taliban yönetimi ele geçirmiş, bu sebeple ülkeden ayrılmak isteyenlerinse Türkiye’ye doğru göç dalgası başlattığı endişeleri ortaya çıkmıştı.


Öte yandan, ABD ve Britanya’nın Afganistan’da kendilerine çalışan Afganları ülkelerine sığınmacı olarak kabul etme sürecinde Türkiye’yi istasyon olarak kullanmayı planladığı iddia edilmiş, yoğun tepkiyle karşılaşan bu iddialar yalanlanmıştı.

Türkiye’ye gelen sığınmacılar hakkında da tartışma bir süredir devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde sığınmacıları ülkelerine göndereceğini belirtiyor. Erdoğan ise bu fikre karşı duruşunu göstermişti.

Geçen haftalarda ortak televizyon yayınında konuşan Erdoğan, “Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil” demişti.

Ancak daha sonra son dönemde hükümet ve AKP yetkililerinin göçmenler konusunda kademeli olarak söylem değiştirmeye başladığı görülmüştü.

İlk olarak bahsedilen ortak yayından dört gün sonra “Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullanan Erdoğan, daha sonra Türkiye’nin Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını söylemiş, Dışişleri bakanı ve AKP sözcüsü de benzer açıklamalar yapmıştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde aktardığı bilgilere göreyse hükümetin Afgan sığınmacı stratejisinde değişime gidiliyor. Buna göre, perşembe günü yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında göçmen sorunu üzerinden Afganistan’daki yeni yönetim konusunun gündeme geldi. Selvi şöyle yazdı: “Sadece Afgan mültecilerin geri gönderilebilmesi için dahi, Afganistan’da kurulacak olan hükümetle temas kurulması gerektiğinin altı çiziliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Yeni yönetim kabul ettiği takdirde Afganların tamamının gönderilmesi‘nden söz ediyor.”

AKP Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin tek bir mülteci daha alacak durumu yok

Çavuşoğlu: ‘Biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun’ anlayışı şu an işlemez

Erdoğan: Türkiye ilave göç yükünü kaldıramaz

Muhalefet yalan söylüyormuş: Erdoğan’a göre ‘Afganistanlı göçmen’ sayısı 300 bin

Afgan akademisyen Türkiye’ye göçün nedenlerini ve ordudaki çöküşü anlattı

Erdoğan: Taliban’ın açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Çavuşoğlu, Taliban’ın mesajlarını olumlu buldu

A Haber Taliban sözcüsünü yayına bağladı: ‘Türkiye kardeş ülke’

Erdoğan’dan sığınmacı mesajı: Katillerin kucağına atmayız

Erdoğan: Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız

Merkel: Afganistan konusunda Türkiye’yle yakından çalışılmalı

Avusturya başbakanı böyle buyurdu: Afgan sığınmacılar için Türkiye daha doğru bir yer

Erdoğan: Türkiye Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok

SON HABERLER

İstanbul’unuzu nasıl alırsınız?

Gökhan Akçura kuyumcu titizliğiyle önceki kitaplarında olduğu gibi bu kez de ele aldığı İstanbul’da bizi tarihsel ve farklı yaşantılardan bir yolculuğa çıkartıyor.