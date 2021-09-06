Erdoğan, ‘Afganların tamamının gönderilmesini’ planlıyormuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Afganistan’da yeni yönetimin kabul etmesi durumunda Türkiye’deki Afgan sığınmacıların tamamını ülkelerine göndermeyi planladığı belirtildi.

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Afganistan’da ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasının ardından radikal İslamcı Taliban yönetimi ele geçirmiş, bu sebeple ülkeden ayrılmak isteyenlerinse Türkiye’ye doğru göç dalgası başlattığı endişeleri ortaya çıkmıştı.

Öte yandan, ABD ve Britanya’nın Afganistan’da kendilerine çalışan Afganları ülkelerine sığınmacı olarak kabul etme sürecinde Türkiye’yi istasyon olarak kullanmayı planladığı iddia edilmiş, yoğun tepkiyle karşılaşan bu iddialar yalanlanmıştı.

Türkiye’ye gelen sığınmacılar hakkında da tartışma bir süredir devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde sığınmacıları ülkelerine göndereceğini belirtiyor. Erdoğan ise bu fikre karşı duruşunu göstermişti.

Geçen haftalarda ortak televizyon yayınında konuşan Erdoğan, “Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil” demişti.

Ancak daha sonra son dönemde hükümet ve AKP yetkililerinin göçmenler konusunda kademeli olarak söylem değiştirmeye başladığı görülmüştü.

İlk olarak bahsedilen ortak yayından dört gün sonra “Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullanan Erdoğan, daha sonra Türkiye’nin Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını söylemiş, Dışişleri bakanı ve AKP sözcüsü de benzer açıklamalar yapmıştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde aktardığı bilgilere göreyse hükümetin Afgan sığınmacı stratejisinde değişime gidiliyor. Buna göre, perşembe günü yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında göçmen sorunu üzerinden Afganistan’daki yeni yönetim konusunun gündeme geldi. Selvi şöyle yazdı: “Sadece Afgan mültecilerin geri gönderilebilmesi için dahi, Afganistan’da kurulacak olan hükümetle temas kurulması gerektiğinin altı çiziliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Yeni yönetim kabul ettiği takdirde Afganların tamamının gönderilmesi‘nden söz ediyor.”