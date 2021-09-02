Çavuşoğlu: ‘Biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun’ anlayışı şu an işlemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB- Türkiye göç mutabakatına ilişkin, “Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bize dönüş yapılmadı. Israrla güncellememiz gerektiğini söyleyince Avrupa Birliği tek taraflı bir karar aldı. Öyle ‘ben istediğim gibi karar alırım, biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun’ anlayışı şu an işlemez” dedi.

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Türkiye’ye gelen sığınmacılar hakkında tartışma, bir süredir devam ediyor. Radikal İslamcı Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından çevre ülkeler ve Türkiye’ye gelen sığınmacı sayısı arttı. Almanya Başbakanı Angela Merkel Afgan sığınmacılar konusunda Türkiye ve bölge ülkelerle daha fazla çalışılması görüşündeyken, Yunanistan ve Avusturya gibi ülkelere göre de sığınmacılar için en ‘uygun‘ ülke Türkiye…

Sığınmacılar konusundaki eleştirilere karşı çıkan ancak muhalefetin de baskısıyla bu konudaki söylemini değiştirmiş görünen iktidar ise Avrupa Birliği ile sığınmacılar konusunda pazarlığa devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Çavuşoğlu, Türkiye’ye çalışma ziyareti düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüşmesi sonrası şunları söyledi:

Afganistan’daki gelişmeler

Krizin derinleşmesini temenni etmeyiz. Böyle bir risk karşısında neler yapabileceğimizi değerlendirdik.

Özellikle muhtemel bir göç dalgasına vurgu yapmıştık. Bu konuda uluslararası toplumun beraber hareket etmesi gerekiyor.

Transit ülkelerde, özellikle Afganistan’ın komşu ülkelerinde neler yapılmalı bunları değerlendiriyoruz.

Kabil Havalimanı’nın işletilmesi

Havalimanı için Taliban’dan ve diğer ülkelerden bizimle işbirliği teklifleri var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz.

Hep birlikte koordine edilmesi gerekiyor. Bu tek başına Katar’ın veya Türkiye’nin üstlenebileceği bir konu değil.

AB- Türkiye göç mutabakatı