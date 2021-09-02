AKP sözcüsü Çelik: Türkiye’nin tek bir mülteci daha alacak durumu yok

AKP sözcüsü Ömer Çelik, sığınmacılarla ilgili olarak “Bundan sonra Türkiye’nin bir tek mülteci daha alacak durumu yoktur. Herkes Afgan göçünü önlemek için elini taşın altına koymalı” dedi.

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Türkiye’ye gelen sığınmacılar hakkında tartışma, bir süredir devam ediyor. Radikal İslamcı Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından çevre ülkeler ve Türkiye’ye gelen sığınmacı sayısı arttı. Almanya Başbakanı Angela Merkel Afgan sığınmacılar konusunda Türkiye ve bölge ülkelerle daha fazla çalışılması görüşündeyken, Yunanistan ve Avusturya gibi ülkelere göre de sığınmacılar için en ‘uygun‘ ülke Türkiye…

Sığınmacılar konusundaki eleştirilere karşı çıkan ancak muhalefetin de baskısıyla bu konudaki söylemini değiştirmiş görünen iktidar ise Avrupa Birliği ile sığınmacılar konusunda pazarlığa devam ediyor.

Çelik’in konuyla ilgili açıklamalarından satırbaşları şöyle oldu:

Sığınmacılar

Bundan sonra Türkiye’nin bir tek mülteci daha alacak durumu yoktur. Türkiye kimsenin üzerine sorumluluk yükleyeceği ülke değil. Özellikle Afganistan üzerinden oluşacak mülteci akınına karşı bu uyarıları yapıyoruz.

Herkes Afgan göçünü önlemek için elini taşın altına koymalı.

Kabil havalimanının işletilmesi

TSK 6 yıldır havalimanının güvenliğini sağlıyordu. Bu geçiş döneminde diplomatik girişimlerimiz var. Taliban’la da temaslarımızı sürdürüyoruz.

Kadın hakları konusunda geçmiş dönem uygulamaları olmamalı. Havalimanı’nın işletilmesi ekiplerimizn güvenliği sağlandığı durumda değerlendirilir.

Sosyal medya düzenlemesi

Özgürlüğü ve bireyi koruyan bir yaklaşım üretilecek. Yalan haber ve dezenformasyon tehdit olarak ortaya çıkıyor.

Seçim barajında yüzde 7 uzlaşması