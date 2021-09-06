Moody’s: Türkiye’de faizsiz bankacılığın payı beş yılda en az iki katına yükselecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de katılım bankacılığı olarak da bilinen faizsiz finans sisteminin toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek beş yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

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Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Türkiye’de 2020 yılının sonu itibarıyla toplam bankacılık varlıkları içerisinde katılım bankacılığının payının yüzde 7,1’e yükseldiği, 2019 yılının sonunda ise bu payın yüzde 5,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada katılım bankacılığının büyümesinde destekleyici hükümet politikalarının ve düzenlemelerinin etkili olduğu bildirdi.

AA’nın aktardığına göre Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konsey üyesi ülkelerde katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının yüzde 45 olduğu hatırlatılırken Türkiye’de katılım bankacılığının büyüme potansiyelinin ‘oldukça fazla’ olduğu kaydedildi.