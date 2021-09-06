Konteynerden yapılan ‘çevreci’ ev 5 milyon dolara satıldı

ABD’nin New York kentinde, nakliye konteynerlerinden yapılan bir ev 5 milyon dolara (41,49 milyon lira) satıldı.

Fotoğraflar: New York Post

Kentin Brooklyn semti sınırlarındaki Williamsburg’da 21 konteyner kullanılarak inşa edilen ev 2016 yılında tamamlandı. Restoratörler Joe ve Kim Carroll’un imzası olan ev dört katlı.

Sıradışı mimarisiyle dikkat çeken ev yapıldığı malzemeden ötürü satışa sunulduğunda ‘çevreci’ olarak nitelendi.

325 metrekare olan evin beş yatak odası, misafirlerle film, maç izlemek için büyük bir TV odası, terası, garajı bulunuyor.

Evden çalışma olanağı sunan bir ‘ofis’ de içeren evin New York’ta şömineye izin verilen son ev olduğu belirtildi.