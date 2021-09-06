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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye yanarken düğüne giden THK kayyımı istifa etmiş

Yaklaşık üç yıldır Türk Hava Kurumu’nu (THK) yöneten kayyım heyeti başkanı AKP’li eski bakan Cenap Aşçı istifa etti.

Fotoğraf: AA

Türkiye’yi saran yangınlar sırasında THK’nın hangarında bekleyen ve ihaleye sokulmayarak kullanım dışı bırakıldığı belirtilen yangın söndürme uçakları da tekrardan gündeme gelmişti. Kayyım Aşcı’nın katıldığı bir televizyon programında ülke genelindeki yangınlar devam ederken düğüne gittiğini bildirmesi tepkilere neden olmuştu.


Aşçı, uçaklarla ilgili “Uçakları kaldırmamız için 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmamız lazım” demişti.

Geçtiğimiz hafta yaptığı basın toplantısında bu açıklamasını yineleyen Aşçı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile kamuoyu önünde ters düşmüştü. Pakdemirli katıldığı bir programda, “O uçakların o paraya tamir edileceğine inanmıyorum” demişti.

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre Aşçı’nın geçen haftaki basın toplantısının ardından odasını topladığı ve bu sabah itibariyle istifa dilekçesini imzaladığı öğrenildi.

THK kayyımı: Uçakları kaldırmamız için 4 milyon dolarlık yatırım lazım

Türkiye yanarken THK kayyımı düğündeymiş

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