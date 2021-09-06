Başları arkadan yapışık doğan ikizler 12 saatlik ameliyatla ayrıldı

İsrail’de, başlarının arka kısmından yapışık doğan ikizler 12 saatlik bir ameliyatla birbirinden ayrıldı. Bir yaşındaki ikizler doğduklarından beri ilk defa birbirlerinin yüzünü gördü.

Fotoğraflar: Reuters

Geçen hafta Beerşaba kentindeki Soroka Tıp Merkezi’nde yapılan ameliyatta onlarca İsrailli ve başka ülkelerden doktor görev yaptı. Öncesinde iki aylık hazırlık süreci geçiren kız bebeklerin adı açıklanmadı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tıp merkezinin estetik cerrahi birimini başındaki Eldad Silberstein, “Yemek yiyebiliyorlar, destek verilmeden nefes alıp verebiliyorlar” dedi. Silberstein, dünyada 20 kez yapılan ameliyatın İsrail’de ilk defa yapıldığının da altını çizdi.

Ameliyattan aylar önce ikizlerin kafalarına şişirilebilen silikon torbalar yerleştirildiği, bunların aralıklarla şişirilerek yeni bir deri tabakası oluşturulduğu, ayrıca ikizlerin üç boyutlu sanal gerçeklik modelinin çıkarıldığını belirten beyin cerrahı Mickey Gideon ise, “Her şey umduğumuz gibi gittiği. için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Doktorları, tedavi süreçleri tamamlandığında Ağustos 2020’de dünyaya gelen ikizlerin ‘tamamen normal bir hayat’ süreceklerini de sözlerine ekledi.